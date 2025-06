Nowe etykiety na smartfonach i tabletach. Znacie je z pralek i lodówek

Komisja Europejska wprowadza obowiązkowe wymogi dotyczące ekoprojektu (ecodesign) oraz nowe etykiety energetyczne dla tych urządzeń. Celem jest wydłużenie żywotności sprzętu, ograniczenie elektrośmieci oraz dostarczenie konsumentom jasnych informacji o trwałości i naprawialności produktów, które zamierzają kupić. Nowe regulacje mają sprawić, że urządzenia będą bardziej wytrzymałe, łatwiejsze w naprawie i dłużej wspierane przez producentów. To krok w stronę bardziej zrównoważonej konsumpcji i oszczędności zarówno dla naszego portfela, jak i dla środowiska.

Co zmienią nowe przepisy?

Regulacje dotyczące ekoprojektu nakładają na producentów szereg obowiązków, które mają na celu przede wszystkim zwiększenie trwałości i niezawodności urządzeń. Zmiany jakie wymusza Unia Europejska pod pewnymi względami idą w parze z tym, co już od dłuższego czasu robią najwięksi producenci smartfonów zapewniając wsparcie nawet przez 7 lat. Większe problemy mogą mieć natomiast mniejsze firmy, dla których publikowanie aktualizacji przez 5 lat od zakończenie sprzedaży może być problematyczne. Wymogów jest jednak znacznie więcej, a najważniejsze z nich to:

Odporność i wytrzymałość : smartfony i tablety będą musiały być odporne na zarysowania i przypadkowe upadki, a także posiadać zabezpieczenia przed kurzem i wodą.

: smartfony i tablety będą musiały być odporne na zarysowania i przypadkowe upadki, a także posiadać zabezpieczenia przed kurzem i wodą. Trwalsze baterie : baterie w urządzeniach będą musiały wytrzymać co najmniej 800 pełnych cykli ładowania i rozładowywania , zachowując przy tym minimum 80% swojej pierwotnej pojemności .

: baterie w urządzeniach będą musiały wytrzymać , zachowując przy tym minimum . Dostępność części zamiennych : producenci będą zobowiązani do udostępniania kluczowych części zamiennych (takich jak baterie czy wyświetlacze) przez co najmniej 7 lat od zakończenia sprzedaży danego modelu na rynku UE. Części te mają być dostarczane w ciągu 5-10 dni roboczych.

: producenci będą zobowiązani do udostępniania kluczowych części zamiennych (takich jak baterie czy wyświetlacze) przez danego modelu na rynku UE. Części te mają być dostarczane w ciągu 5-10 dni roboczych. Dłuższe wsparcie oprogramowania : systemy operacyjne będą musiały otrzymywać aktualizacje przez co najmniej 5 lat od momentu wycofania danego modelu ze sprzedaży.

: systemy operacyjne będą musiały otrzymywać od momentu wycofania danego modelu ze sprzedaży. Ułatwienia dla serwisów: profesjonalne serwisy naprawcze otrzymają dostęp do oprogramowania i narzędzi niezbędnych do wymiany części.

Jak czytać nową etykietę? Przewodnik krok po kroku

Największą nowością dla konsumentów będzie natomiast pojawienie się szczegółowej etykiety, podobnej do tych, które znamy już z urządzeń AGD. Po raz pierwszy jednak etykieta będzie informować nie tylko o zużyciu energii, ale także o kluczowych aspektach związanych z trwałością i możliwością naprawy.

1. Skala efektywności energetycznej (A-G): pokazuje, jak energooszczędne jest urządzenie.

2. Klasa energetyczna produktu: wskazuje konkretną klasę (od A do G) dla danego modelu.

3. Wytrzymałość baterii na jednym cyklu: informuje, jak długo urządzenie może działać na jednym, pełnym naładowaniu. Czas ten jest określany na podstawie „standaryzowanego testu użytkowania”, co oznacza, że wszystkie modele są testowane w identycznych warunkach, umożliwiając ich uczciwe porównanie. Nie znamy niestety konkretnych parametrów tego testu.

4. Klasa odporności nа upadki: oznaczenie w skali od A (najbardziej wytrzymały) do E (najmniej wytrzymały) pokazuje, jak dobrze urządzenie znosi wielokrotne upadki w standaryzowanym teście.

5. Żywotność baterii (w cyklach): wskazuje, ile cykli ładowania i rozładowania bateria może znieść, zanim jej pojemność znacząco spadnie (zgodnie z opisanym wyżej wymogiem 800 cykli).

6. Klasa naprawialności: to absolutna nowość. W skali od A (najłatwiejszy w naprawie) do E (najtrudniejszy) określa, jak prosta i tania jest naprawa urządzenia.

7. Stopień ochrony (IP): informuje o poziomie odporności na pył i wodę. Przykładowo, popularny standard IP68 oznacza, że urządzenie jest pyłoszczelne i może być zanurzone w wodzie.

Jakie urządzenia zostaną objęte przepisami?

Nowe regulacje będą dotyczyć szerokiej gamy produktów. Zmiany obejmą smartfony, zwykłe telefony komórkowe (tzw. feature phone), telefony bezprzewodowe (stacjonarne) oraz tablety typu "slate" (bez fizycznie dołączonej klawiatury). Przepisy nie będą miały zastosowania do komputerów typu tablet (z systemem operacyjnym podobnym do komputerów stacjonarnych, np. Windows, i dołączaną klawiaturą), urządzeń ze zwijanym, elastycznym wyświetlaczem oraz smartfonów przeznaczonych do komunikacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Celem Unii Europejskiej jest nie tylko ułatwienie konsumentom świadomych wyborów, ale również osiągnięcie wymiernych korzyści. Szacuje się, że do 2030 roku nowe regulacje pozwolą zaoszczędzić prawie 14 terawatogodzin energii rocznie, co stanowi jedną trzecią obecnego zużycia energii przez te produkty. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to realne oszczędności. Dzięki dłuższej żywotności urządzeń będziemy je rzadziej wymieniać, co przełoży się na niższe wydatki. W 2030 roku oszczędności dla konsumentów w całej UE mają wynieść niemal 20 miliardów euro, czyli około 98 euro na gospodarstwo domowe rocznie. Nowe zasady pomogą także w optymalizacji wykorzystania i recyklingu kluczowych surowców jak np. metale ziem rzadkich.

źródło: Komisja Europejska