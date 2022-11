NASK zawraca uwagę na nowe oszustwa. Uważajcie na podejrzane maile podszywające się pod Pocztę Polską

CSIRT NASK informuje o wielu zgłoszeniach dotyczących podejrzanych wiadomości e-mail. Cyberprzestępcy podszywają się pod Pocztę Polską - i wiadomość prowadzi do strony naśladującej operatora pocztowego o nazwie “Pocztowy Polska”.

Kiedy klikniemy w “Śledź swoje zamówienie”, zostaniemy poproszeni o ustalenie terminu dostawy, a następnie zostaniemy przeniesieni do nowej strony, gdzie musimy “dokonać płatności za opłatę członkowską” w ramach programu partnerskiego. To wszystko jest oczywiście całkowitą bzdurą - i w istocie jest to wyłudzanie danych karty płatniczej, więc pod żadnym pozorem nie wypełniajcie tych informacji.

Cyberprzestępcy udają również PKO BP

NASK zwraca również uwagę na inne podejrzane wiadomości, które przychodzą z adresu wyciagi@pkobp.pl. Cyberprzestępcy podszywają się pod bank, informując w wiadomości o rzekomym wyciągu z konta, a wszystkie szczegóły mają znajdować się w załączniku.

Tam faktycznie jest plik, lecz jest to archiwum RAR, które posiada szkodliwy plik wykonywalny GuLoader, który - tłumacząc w prosty sposób - instaluje na naszym komputerze wirusa wykradającego dane. Co gorsza, wirus jest zaprojektowany w taki sposób, żeby programy antywirusowe miały spory problem z jego wykryciem, przez co niejednokrotnie komputer może nas nie ostrzec, że mamy do czynienia z niebezpiecznym programem.

Phishing to plaga dzisiejszych czasów

Phishing w ostatnich miesiącach to jeden z najpopularniejszych sposobów na wykradanie danych. W celu zdobycia informacji cyberprzestępcy podszywają się pod firmy kurierskie, usługi telekomunikacyjne, znajomych, rodzinę czy nawet urzędy administracyjne. Całość w większości przypadków wygląda bardzo prawdopodobnie i chociaż są sposoby na zweryfikowanie autentyczności takiej wiadomości, to mnóstwo ludzi co chwilę staje się ofiarą takich ataków. Z tego względu należy niezwykle uważać na wszystkie podejrzane wiadomości e-mail, a najlepiej zwyczajnie nie wchodzić w żadne linki bez wcześniejszego potwierdzenia tożsamości nadawcy takiej wiadomości.

