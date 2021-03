Problem tylko w tym, że przy pełnej wydajności temperatury karty nie były zbyt przyjemne, podobnie jak zużycie energii, które dla całej platformy wynosiło 180 W. Przy skręconym GPU wydajność spadała do 45 MH/s, ale pobór energii do 120 W i to było znacznie bardziej opłacalną konfiguracją. Ostatecznie przez okazjonalne kopanie podczas gdy korzystałem z notebooka, przez tydzień udało mi się zarobić oszałamiające 7,9 euro. Niby niewiele, ale i tak znacznie więcej niż wydałem na prąd.

Możemy to sobie szybko policzyć, przy 120 W zużycie energii przez 24h to 2,88 kWh, co przy średniej cenie kWh ~0,7 PLN daje koszt 2 PLN. W tym czasie jestem w stanie wykopać kryptowalutę o wartości około 6 USD, czyli po aktualnym kursie ~23 PLN. Dziennie można zatem na czysto zarobić 21 PLN, co w perspektywie miesiąca daje już ponad 600 PLN. To już z pewnością nie jest mało, ale aby zwrócił się wam zakup notebooka o takiej konfiguracji to musielibyście kopać grubo ponad rok. To ryzykowne, bo po pierwsze rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, a po drugie notebook średnio nadaje się do pracy 24/7. Jeśli już jednak macie taką maszynę i chcielibyście okazyjnie zarobić kilka PLN, to może to być całkiem niezły pomysł…

I to po części tłumaczy też dlaczego rynek kart graficznych jest dzisiaj w takim stanie w jakim jest. Opłacalność kopania nadal jest bardzo duża i dopóki ten stan rzeczy będzie się utrzymywał, dopóty będą tacy, którzy zapłacą dwa razy więcej za kartę graficzną niż jej cena sugerowana…