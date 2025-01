ESA odkrywa karty. Oto pierwszy europejski lądownik

Europejska Agencja Kosmiczna jest o krok od wysłania własnego lądownika na Księżyc. Odbędzie się to jednak dopiero w 2031 roku.

Europejska Agencja Kosmiczna podpisała kontrakt z włoską firmą Thales Alenia Space na budowę lądownika księżycowego Argonaut, który ma stać się kluczowym elementem europejskiej strategii eksploracji Księżyca. To historyczny moment dla Europy, która po raz pierwszy zyska autonomiczny dostęp do powierzchni Srebrnego Globu. Argonaut ma rozpocząć regularne misje na Księżyc już na początku kolejnej dekady, wspierając międzynarodowe programy eksploracyjne, w tym amerykański program Artemis.

Europa też chce na Księżyc

Lądownik Argonaut będzie w stanie dostarczać na Księżyc różnorodne ładunki, takie jak infrastruktura, instrumenty naukowe, łaziki, demonstracje technologiczne oraz zasoby niezbędne dla astronautów, w tym żywność, wodę i tlen. Co więcej, Argonaut został zaprojektowany tak, aby przetrwać ekstremalne warunki panujące na Księżycu – zarówno długie, mroźne noce, jak i gorące dni – przez okres pięciu lat. To kluczowa cecha, która umożliwi zrównoważoną eksplorację naszego naturalnego satelity.

Argonaut będzie współpracował z innymi europejskimi projektami, takimi jak Lunar Link na stacji Gateway oraz systemem komunikacji i nawigacji Moonlight. Dzięki temu Europa stanie się ważnym partnerem w międzynarodowych programach księżycowych, w tym w misjach komercyjnych oraz w budowie stałej obecności człowieka na Księżycu.

Lądownik składa się z trzech głównych elementów: modułu lądującego, który odpowiada za lot na Księżyc i precyzyjne lądowanie, platformy ładunkowej oraz samego ładunku. Thales Alenia Space we Włoszech będzie liderem konsorcjum odpowiedzialnego za budowę modułu lądującego, we współpracy z oddziałami firmy w Wielkiej Brytanii i Francji oraz z niemiecką firmą OHB. Pierwszy moduł ma zostać dostarczony do 2030 roku, a pierwsza operacyjna misja, ArgoNET, jest planowana na 2031 rok.

Grafika: ESA