Asteroida zmierza w kierunku Ziemi. Wyliczono szansę kolizji

Trajektoria lotu asteroidy jest trudna do przewidzenia ze względu na wiele różnych czynników, jednak im bliżej nas i im dłużej ją obserwujemy, tym z większą dokładnością możemy obliczyć jej trasę. Te, które miną Ziemię w niebezpiecznie niewielkiej odległości określane są jako NEO (Near Earth Object). Do tej grupy zaliczamy obiekty, których trajektoria znajdzie się w obrębie 1,3 jednostki astronomicznej od Ziemi. Właśnie naukowcy zaobserwowali asteroidę, która nie tylko znajdzie się tak blisko, ale również istnieje realne ryzyko kolizji.

Asteroida 2024 YR4 na kursie kolizyjny z Ziemią. Jakie szanse na zderzenie?

Międzynarodowe agencje kosmiczne z niepokojem obserwują asteroidę 2024 YR4, która zmierza w kierunku Ziemi. Według najnowszych obliczeń istnieje 1 na 83 szans, że obiekt uderzy w naszą planetę 22 grudnia 2032 roku. Choć prawdopodobieństwo kolizji wynosi zaledwie nieco ponad 1%, asteroida została zakwalifikowana na 3. stopień w skali Turyńskiej, co oznacza, że wymaga ona uwagi i dalszych badań.

Asteroida 2024 YR4 została po raz pierwszy zaobserwowana 27 grudnia 2024 roku przez teleskop w Río Hurtado w Chile, który jest częścią systemu ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). System ten automatycznie skanuje niebo w poszukiwaniu obiektów mogących stanowić zagrożenie dla Ziemi. Szacuje się, że średnica asteroidy wynosi na tyle dużo, by w przypadku uderzenia spowodować poważne zniszczenia w promieniu nawet 50 kilometrów od miejsca kolizji.

Obecnie trudno jest dokładnie przewidzieć tor lotu 2024 YR4, ponieważ asteroida porusza się po wydłużonej orbicie wokół Słońca i oddala się od Ziemi w niemal prostej linii. To sprawia, że obszar niepewności co do jej przyszłej trajektorii jest bardzo duży. Jednak wraz z kolejnymi obserwacjami naukowcy będą mogli dokładniej określić, czy asteroida stanowi realne zagrożenie.

Jeśli ryzyko uderzenia pozostanie na poziomie powyżej 1%, Międzynarodowa Grupa Planowania Misji Kosmicznych (SMPAG) przedstawi rekomendacje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jedną z opcji może być misja podobna do DART, przeprowadzona przez NASA w 2022 roku, która udowodniła, że możliwe jest zmienienie kursu asteroidy za pomocą uderzenia statku kosmicznego.