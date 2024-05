Masz ubrania do oddania? Przejdź się z nimi do galerii handlowej

Ubraniomat — sprytne rozwiązanie łączące ekologię i charytatywność

W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę zwracamy na ekologiczne podejście do życia i dbałość o środowisko. W odpowiedzi na te potrzeby, Westfield Arkadia wprowadziło proste, a jednak innowacyjne rozwiązanie — ubraniomat. To urządzenie jest dostępne dla wszystkich klientów galerii i umożliwia łatwe pozbycie się niechcianych ubrań, akcesoriów czy butów w dowolnym momencie. Jest to krok w kierunku zmniejszenia ilości odpadów tekstylnych trafiających na wysypiska, co ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska.

Ubraniomat to doskonałe rozwiązanie, które wspiera ideę zrównoważonego rozwoju i promuje odpowiedzialne podejście do mody. Odpady tekstylne stanowią poważny problem ekologiczny — miliony ton odzieży lądują na wysypiskach, przyczyniając się do zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Dzięki ubraniomatowi, klienci Arkadii mogą łatwo i wygodnie przekazywać swoje niechciane rzeczy, zamiast wyrzucać je na śmietnik. Co więcej, przynosząc swoje ubrania do ubraniomatu, pomagają zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu tekstylnego na środowisko.

Po wrzuceniu ubrań do automatu, od razu zobaczymy, ile kilogramów nieużywanych materiałów oddaliśmy. Informację tę otrzymamy również na swój adres e-mail, chwilę po skorzystaniu z ubraniomatu. Pojemność automatu firmy Ubrania Do Oddania to 170 kg.

Źródło: Depositphotos

Nie tylko ekologia. Oddawanie ubrań ma również inny cel!

Jednak ekologiczny aspekt to nie jedyna zaleta ubraniomatu. Inicjatywa ta ma również istotny wymiar charytatywny. Za każdy kilogram oddanych rzeczy, 1 zł trafia na wybraną fundację charytatywną. To oznacza, że każdy klient, który zdecyduje się skorzystać z ubraniomatu, nie tylko przyczynia się do ochrony planety, ale również wspiera potrzebujących. Dzięki temu, proste i codzienne działanie nabiera głębszego znaczenia, łącząc troskę o środowisko z pomocą społeczną.

Wprowadzenie ubraniomatu w Westfield Arkadia to także ukłon w stronę wygody klientów. Urządzenie jest dostępne przez cały czas, co pozwala na swobodne i bezproblemowe korzystanie z niego w dowolnym momencie. Nie ma potrzeby czekania na specjalne zbiórki odzieży czy szukania miejsc, gdzie można oddać niechciane rzeczy. To rozwiązanie na wyciągnięcie ręki, które zachęca do częstszego i bardziej świadomego pozbywania się ubrań.

Mała nowość, wielkie zmiany

Jak donosi portal Wiadomości Handlowe, Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia, mówi że centra handlowe powinny być prospołeczne i proekologiczne. Dalej skomentował wprowadzenie ubraniomatu w następujący sposób:

Stąd pomysł na postawienie w naszym centrum ubraniomatu, dzięki któremu nasi klienci mogą oddać niepotrzebne ubrania, buty czy akcesoria, nie szkodząc środowisku i pomagając potrzebującym. I to nie tylko dzięki przekazanym rzeczom, bo każdy jeden kilogram oddanych ubrań jest równoznaczny z przekazaniem 1 zł na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Przemysław Kwiatkowski, manager ds. partnerstwa w Ubrania Do Oddania, dodaje:

Ubraniomat jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, które szuka odpowiedzialnych sposobów na zarządzanie ubraniami, których już nie potrzebuje. Stanowi nowoczesną i transparentną alternatywę dla tradycyjnych pojemników na tekstylia dostępnych na rynku. Urządzenie dostarcza użytkownikom informację o przekazanych kilogramach i wygenerowanej darowiźnie, co buduje poczucie sprawczości i realnego wpływu.

Źródło: Depositphotos

Ubraniomat w Westfield Arkadia to innowacyjne i wieloaspektowe rozwiązanie, które łączy dbałość o środowisko z działalnością charytatywną. Umożliwia klientom łatwe i wygodne przekazywanie niechcianych rzeczy, przyczyniając się do zmniejszenia ilości odpadów oraz wspierania wybranych fundacji. To doskonały przykład, jak proste działania mogą mieć wielki wpływ na naszą przyszłość oraz życie innych, czyniąc świat lepszym miejscem.

Źródło: Wiadomości Handlowe

Grafika wyróżniająca: Depositphotos