Mercedes EQA na bazie GLA

Co ciekawe Mercedes poszedł nieco na skróty i chce wyprzedzić swoich dwóch najważniejszych konkurentów w segmencie premium, czyli BMW i Audi. EQA powstał na platformie znanej z modelu GLA, która została tylko przeprojektowana tak aby zmieścić pokaźny pakiet baterii pod podłogą. To wszystko uprościło cały proces projektowy, ale nie wiadomo jak odbije się na możliwościach tego samochodu. W marcu do salonów trafi póki co tylko jeden model – EQA 250. Zostanie on wyposażony w baterie o pojemności 66,5 kWh oraz silnik elektryczny napędzający przednią oś o mocy 190 KM (375 Nm momentu obrotowego). Ma to pozwolić na przejechanie około 420 km (według pomiarów w cyklu WLTP), osiągnięcie pierwszej setki po 8,9 sekundy oraz prędkości maksymalnej wynoszącej 160 km/h.