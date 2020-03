Dziś polski rząd wprowadził kolejne ograniczenia w życiu publicznym, między innymi zakaz przemieszczania się bez uzasadnionej przyczyny, co powinno jeszcze bardziej przenieść handel ze sklepów stacjonarnych do sklepów internetowych.

Oliwia Tomalik, Marketing Manager Shoper:

– W takiej sytuacji wielu przedsiębiorców szuka szansy na sprzedaż swoich towarów w internecie, do którego wciąż dostęp mają wszyscy i w którym łatwiej zrobić zakupy niż w zamkniętym, albo oddalonym od domu i nie wzbudzającym zaufania ze względu na zetknięcie z innym ludźmi, sklepie stacjonarnym. To, że sprzedaż przeniosła się do internetu widać najlepiej po naszych danych – zebranych w pierwszej połowie marca na platformie sklepów internetowych Shoper. Zainteresowanie otwarciem sklepu internetowego, w marcu 2020 wzrosło o połowę w porównaniu z tym samym miesiącem w roku ubiegłym.

Porównując z danymi z marca 2019 roku, w bieżącym miesiącu najwięcej sklepów internetowych otwierało się w następujących branżach – książki i multimedia, spożywcza, upominkowa, zdrowie i uroda oraz dom i ogród.

Zważywszy na obecną sytuację, z jednej strony dziwi drugie miejsce sklepów z artykułami spożywczymi, ale z drugiej strony nie tak łatwo otworzyć taki sklep internetowy, który wymaga wielu zgód i spełnienia wielu warunków, które nie obejmują takich kategorii jak książki i multimedia.

To właśnie sklepy internetowe spożywcze odnotowały największe wzrosty zamówień w pierwszych tygodniach marca – 239%, dalej mamy apteki i drogerie – 138%, a na dalszych miejscach elektronika i artykuły dziecięce.

Oliwia Tomalik:

– Ale nie tylko te branże sprzedają. Sklepy oferujące np. odzież, zabawki dla dzieci, elektronikę i sprzęt komputerowy, też mocno starają się przyciągnąć klientów licznymi promocjami albo darmowymi dostawami. Sklep internetowy to dla wielu przedsiębiorców dzisiaj jedyna szansa nie tyle na utrzymanie, co prowadzenie jakiejkolwiek sprzedaży.

Spore wzrosty, bo o ponad połowę odnotowały też branże wnętrzarskie i ogrodowe, co może być związane z przymusowym pozostaniem w domach, co naturalnie przekłada się na chęć wykorzystania tego czasu na prace remontowe.

Jak wzrost liczby transakcji przekłada się na wzrost wartości sprzedaży? Tym razem mamy porównanie marzec 2020 rok do lutego. Tu największe wzrosty notują właśnie sklepy spożywcze, aż o 393% przy wzroście zamówień na poziomie 404%, na drugim miejscu mamy apteki i drogerie online, a na trzecim książki i multimedia. Z kolei spadek liczby transakcji, no i rzecz jasna wpływów odnotowały tylko dwie branże – sklepy z odzieżą i te związane ze sportem i podróżami.

Źródło: Shoper.