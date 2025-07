Za darmo to najlepsza cena. Głupio nie skorzystać

Co w tym tygodniu sklep Epic Games przygotował dla graczy? To dwie gry, które warto mieć w katalogu.

Epic Games Store przyciąga graczy przede wszystkim darmowymi grami, tworząc w ten sposób własną, rozpoznawalną tradycję. Wśród bezpłatnie udostępnianych tytułów pojawiają się zarówno duże produkcje znanych studiów, jak i projekty niezależnych twórców, którzy dzięki temu mogą dotrzeć do nowego grona odbiorców. Każdego tygodnia pojawia się coś nowego – czasem jest to jedna darmowa gra, czasem jest ich więcej. Największe szaleństwo rozdawnicze przypada na okres Bożego Narodzenia, gdzie bez wydawania pieniędzy mamy darmową pozycję każdego dnia. I tak przez kilkanaście dni. Co prawda mamy już połowę 2025, ale te kilka miesięcy pokazało, że Epic Games zależy na dostarczaniu, za darmo, ciekawych tytułów.

Reklama

W tym roku mieliśmy m.in. Dead Island 2 – kolejną część kultowej serii o zombie, a także Happy Game – najnowszą produkcję studia Amanita Design z 2021 roku, będącą przygodówką, w której gracz pomaga głównemu bohaterowi wyjść z koszmarnego snu i odzyskać uśmiech. Wśród innych udostępnionych tytułów znalazły się także Sifu, Gigapocalypse oraz debiutujący Deliver At All Costs. Ci, którzy nie skorzystali z okazji, mogą tego żałować. W zeszłym tygodniu mieliśmy świetne, ale niedocenione DEATHLOOP oraz Ogu i Tajemniczy Las, czyli uroczą przygodówkę z ręcznie rysowanymi postaciami i zwariowanymi zagadkami, które urozmaicają rozgrywkę. Mieliśmy też Two Point Hospital, które można śmiało nazwać duchowym spadkobiercą Theme Hospital, czy The Operator, w którym wcielamy się w agenta służb specjalnych. Było też Sable, które zabiera graczy w podróż przez piaszczyste pustkowia. Kto przegapił, wiele stracił. Jednak darmowych gier nigdy za wiele i właśnie sklep Epic Games udostępnił kolejne!

Epic Games rozpieszcza. Dwie darmowe gry już czekają na odebranie

W tym tygodniu mamy dwa darmowe tytuły. Choć to pozycji z nieco niższej półki, niż zazwyczaj, warto je dodać do swojej kolekcji i zainteresować się nimi, gdy szukamy nieco spokojniejszej i mniej pompatycznej rozgrywki. Backpack Hero od studia Jaspel. to świeże spojrzenie na standardowy roguelike z budową talii. Nie chodzi o to, jakie zbierzesz przedmioty, ale jak zaaranżujesz je w swoim plecaku! Ich rozmieszczenie ma ogromny wpływ na to, jak działają. Znajdź dla nich jak najlepsze ułożenie, aby zwiększyć ich moc! Przemierzaj starożytne lochy, jaskinie, bagna i nie tylko! Spotkasz tam barwnych sprzymierzeńców, ale także groźnych wrogów! Nie zgub się! Drugą darmową grą jest Figment. To gra studia Bedtime Digital Games łącząca akcję i przygodę, która zaprasza graczy do wyjątkowego, surrealistycznego świata przepełnionego muzyką, humorem i wielowątkową fabułą.

A co za tydzień? Drugi tydzień lipca będzie kontynuował trend mniejszych gier. I choć może nie są to najmocniejsze pozycje na rynku, z pewnością znajdą swoich wielbicieli. Już w najbliższy czwartek, 10 lipca, udostępnione zostaną Figment 2: Creed Valley oraz Sky Racket. Więcej na temat tych produkcji napiszemy w przyszłym tygodniu!