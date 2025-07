Meta ich doceniła, jury ich pokochało. Polacy wygrali prestiżowy konkurs

Trzech gości z Polski, którzy na co dzień dłubią przy grach, rozbiło bank podczas berlińskiego hackathonu i zdołało zająć pierwsze miejsce na podium. W zaledwie 48 godzin stworzyli grę, docenioną nie tylko przez konkursowe jury, ale także przez samo Meta. Produkcja została zainspirowana klasykami sprzed lat.

Berliński XR-owy hackathon – co to właściwie jest?

Zanim przejdziemy do zwycięskiego projektu Polaków, wyjaśnijmy najpierw, czym w ogóle jest hackathon. To nic innego jak dość intensywne wydarzenie – trwające od 24 do 72 godzin – w trakcie którego zespoły programistów lub projektantów pracują nad stworzeniem projektu technologicznego z danej kategorii – zazwyczaj jest to aplikacja, narzędzie, czy – tak jak w tym przypadku – gra.

Nie są to eventy dla amatorów – ich intensywność, ograniczony czas i stopień skomplikowania sprawiają, że odnajdują się w nich tylko specjaliści danej dziedziny szeroko pojętej informatyki. Berliński hackathon, w którym brali udział Polacy, był ukierunkowany na projekty w technologii XR (Extended Reality), czyli orbitujące wokół rozszerzonej rzeczywistości. To największe i najbardziej prestiżowe tego typu wydarzenie w Europie, organizowane przez Immersive Insiders i wspierane przez partnerów technologicznych, takich jak Meta, CUPRA, PUMA Group, STRAUSS czy Logitech.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 250 deweloperów z całego świata, wybranych spośród ponad 1500 zgłoszeń. Zespoły przez cztery dni pracowały nad projektami w rozszerzonej i mieszanej rzeczywistości. Wśród uczestników znalazła się 3-osobowa reprezentacja z Polski w składzie: Jakub Burdajewicz, Maciej Kawiński (obaj z Curious Games) oraz Michał Odziemczyk (PixelGlaze). Panowie stworzyli trio o nazwie 10 Bucks Games.

Tumbles pochwalone za oryginalność i solidną mechanikę

Polacy w bardzo ograniczonym czasie zdołali stworzyć grę o nazwie Tumbles, czyli produkcję inspirowaną takimi klasykami, jak Lemmings, Fall Guys, Ori and the Blind Forest, Minionki czy Crash Bandicoot. Dynamiczna zręcznościówka została przez jury doceniona za oryginalność, solidną mechanikę, przemyślany design oraz angażujący trailer – to właśnie te czynniki przeważyły o zwycięstwie.

Zespół jako jedyny wziął udział w dwóch ścieżkach konkursowych jednocześnie, zwyciężając w najważniejszej z nich – sponsorowanej przez Meta kategorii Meta Track – Mixed Reality – pokonując kilkanaście innych ekip.

„Już samo podjęcie wyzwania udziału w dwóch ścieżkach było ogromnym wyzwaniem. W ciągu zaledwie 48 godzin postawiliśmy sobie za cel stworzenie nie tylko mocnego konceptu, ale kompletnego pakietu – działającego prototypu, dopracowanych assetów, prezentacji i zwiastuna” – Jakub Burdajewicz

Zwycięstwo w konkursie to oczywiście ogromne wyróżnienie dla Polski i samych zawodników, ale na tym przygoda Tumbles i ekipy z 10 Bucks Games się nie kończy. Gra wchodzi bowiem w pełną fazę produkcji i może już niebawem trafić do użytkowników jako pełnoprawny tytuł. Twórcy wierzą, że Tumbles ma szansę stać się „silną marką w wielu środowiskach: Mixed Reality, Virtual Reality, mobile oraz PC i konsolach”, a to wszystko po zaledwie kilkudziesięciu godzinach pracy. Polskie trio poszukuje teraz inwestorów i partnerów, którzy wspomogą dalszy proces wydawniczy.