Dlaczego Epic Games pozywa Google, skoro na Androidzie są dziesiątki sklepów do wyboru?

Zobacz też: Ojciec Epic Games przyznaje, że swoją walkę z Apple planował od lat

Apple nie ma alternatyw, ale Android to zupełnie inny świat. Co Epic Games nie pasuje w Google?

Epic Games składa pozwy w różnych częściach świata — wszędzie obowiązuje inne prawo, ma zatem nadzieję, że jeśli nie uda się tu, to tam będzie lepiej. Teraz ojcowie Fortnite’a zabrali się za Australię i tamtejszą walkę z Google. Twierdzą że twórcy Androida nadużywają swojej władzy nad kontrolowaniem systemu, ograniczając konkurencję w płatnościach i dystrybucji aplikacji w sklepie Google Play. W ich mniemaniu Google daje iluzje otwartości systemu – bo co z tego że alternatywne sklepy są, skoro niewiele osób z nich korzysta? No… niby tak – w końcu po wielu miesiącach unikania najpopularniejszego sklepu z aplikacjami, Epic Games zdecydowało się zamieścić Fortnite’a także i w Google Play. Różnica w zainteresowaniu prawdopodobnie była widoczna gołym okiem, tym bardziej że gra regularnie była w okolicach szczytu listy najpopularniejszych produkcji – jeżeli nie w ogóle, to przynajmniej w swojej kategorii.

Założyciel Epic Games piętnuje też praktykę ostrzegania użytkowników przed aplikacjami spoza Google Play — zarówno ich pobieraniem, jak i instalacją. Zarzuty, moim zdaniem, niedorzeczne – biorąc pod uwagę, że największe systemy operacyjne na komputerach robią dokładnie to samo, kiedy mowa o oprogramowaniu z niezweryfikowanych źródeł? W opinii Sweeneya te wszystkie działania Google składają się bardziej na udawanie otwartości, niż dawanie konsumentom wyboru.

Ojcowie Fortnite’a składają pozwy na całym świecie z nadzieją, że gdzieś uda im się ugrać więcej i otworzy im to kolejne drzwi do sądowych przepychanek. Szczerze mówiąc – nie wierzę za bardzo w ich sukces, ani tym bardziej nie trzymam za nich kciuków. Chociaż trzeba przyznać, że dopięli swego – pomogli najmniejszym w ekosystemie Apple (zobacz: Twórcy zarobią więcej w App Store. Apple zabierze im tylko 15%). Problem polega jednak na tym, że oni nie zyskali na tym ani dolara – więc walka trwa w najlepsze.

Źródło