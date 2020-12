Jaka gra dziś za darmo na Epic Games? [17.12.2020]

Epic Games Store znany jest już znany z tego, że w ramach swoich działań marketingowych i promocyjnych udostępnia graczom często bardzo drogie produkcje za darmo. Tak było między innymi z GTA V czy Civilization VI. W okresie świątecznym twórcy przygotowali jednak dla graczy specjalną ofertę. Od 17 do 31 grudnia mogą oni codziennie odebrać jedną, wybraną przez Epic grę kompletnie za darmo. Jaką? Tego gracze będą dowiadują się w momencie, w którym gra zostaje udostępniona. Dlatego też warto zaglądać na swoje konto Epic by zobaczyć, którą produkcję możemy otrzymać nie wydając nawet złotówki. Poniżej przygotowaliśmy dla was listę gier, które Epic rozdaje. Lista jest oczywiście codziennie aktualizowana w ramach pojawiania się kolejnych gier na platformie.

Jaka gra na Epic Store jest za darmo 17.12.2020?

Dziś do zgarnięcia jest Cities Skylines. Znana gra o budowaniu i zarządzaniu własnym miastem, w której od zera budujemy i rozwijamy metropolie, dbamy o jej budżet oraz potrzeby mieszkańców.