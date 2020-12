Zrób sobie prezent. Epic Games Store z 15 grami za darmo

Grudzień to miesiąc, w którym wszyscy szukamy prezentów nie tylko dla bliskich, ale też i bardzo często wśród okazji wybieramy coś dla siebie. Dlatego wiele firm kusi nas w tym czasie promocjami, i to najczęściej takimi prawdziwymi, a nie pseudoobniżkami znanymi z czarnego piątku. Dlatego warto śledzić rynek i patrzeć, co też oferują niektóre firmy. W przypadku chociażby Epic Store tradycją już jest udostępnianie niektórych gier za darmo. Tak właśnie było wcześniej z GTA V czy Civilization VI. Na grudzień Epic Store przygotował jednak coś wyjątkowego.

Epic Store rozdaje gry – 15 produkcji w grudniu za darmo

Epic Store bardzo mocno zachęca graczy by regularnie zaglądali na platformę. Robi to w klasyczny dla siebie sposób. Epic poinformował właśnie, że przygotował dla graczy specjalną promocję. Zadaniem graczy będzie logowanie się codziennie na Epic Games Store, aby codziennie odebrać za darmo jedną, wybraną przez twórców grę. Każda gra będzie dostępna do przypisania do naszego konta tylko przez 24 godziny, więc nie można opuszczać żadnego dnia, jeżeli chcemy mieć wszystkie 15 produkcji.