Lekarze zamiast tabletek będą przepisywać gry. Ta pomoże leczyć ADHD

Gra na receptę? EndeavorRx od studia Akili Interactive otrzymało od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków zgodę na wykorzystywanie tytułu jako jednego ze sposobu wspomagającego leczenie ADHD u dzieci w Stanach Zjednoczonych. Jest to pierwszy tego typu przypadek, by gra na komórki uznana została jako lek w walce z poważną chorobą, z jaką mierzą się ludzie na całym świecie.

Zobacz też: Nie taki diabeł straszny: 7 powodów, dla których warto grać w gry

Prace nad EndeavorRx oraz testy kliniczne trwały 7 lat. W testach wzięło udział ponad 600 dzieci w wieku od 8 do 12 lat, które zmagają się z ADHD. Sprawdzano przede wszystkim to, czy i w jakim stopniu zaprezentowane w tytule mechaniki mogą płynąć na zachowanie badanych. Wyniki testów mogą być zaskakujące — jak podają twórcy, wystarczyły cztery tygodnie systematycznego grania po 25 minut dziennie, by zaobserwować znaczną poprawę w skupianiu swojej uwagi w konkretnych sytuacjach. EndeavorRx to gra zręcznościowa, w której większość czasu spędza się na omijaniu przeszkód i zbieraniu po drodze przedmiotów.

EndeavorRx wykorzystuje nowoczesne technologie w walce z ADHD i robi to w zupełnie nowy sposób — wpływając na funkcje neurologiczne medycznie poprzez rozwiązania oparte na rozrywce. Rodziny szukają nowych sposobów walki z chorobą, a dzięki decyzji Agencji Żywności i Leków możemy zaoferować pierwsze w swoim rodzaju niefarmakologiczne rozwiązanie wpływające na chorych na ADHD, które jest kolejnym krokiem pomocy ludziom mierzącym się z tą chorobą

— mówi Eddie Martucci, dyrektor generalny Akili Interactive

EndeavorRx nie zastępuje dotychczasowych sposobów na radzenie sobie z objawami ADHD, ale może być gra może być stosowana jako środek wspomagający walkę z chorobą i ma wymierne korzyści poprawiające umiejętności skupienia uwagi.

Gry na receptę? EndeavorRx z pozwoleniem na wspomaganie leczenia ADHD — przynajmniej w Stanach Zjednoczonych

Na chwilę obecną EndeavorRx nie jest dostępny publicznie — gry nie można pobrać z App Store ani Google Play. Akili Interactive nie mówi kiedy będzie można ją pobrać i w jaki sposób będzie ona dystrybuowana — czy w formie płatnej, bezpłatnej, czy też wykorzystujących mikropłatności do odblokowywania jej pełnych funkcji. Nie wiadomo też, czy opuści Stany Zjednoczone.