Black Weeks w Plusie wychodzą na plus. Złap fajne zwroty za sprzęt

Black Weeks w sieci komórkowej Plus to okazja na zakup ciekawych smartfonów od firm Samsung i Motorola, do których przysługują gotówkowe zwroty. W niektórych przypadkach firma odda Wam po zakupie nawet 400 zł – pieniądze wypłacicie w bankomacie.

Motorola Edge 20 Lite 5G

Szukacie dużego, dobrze wykonanego i eleganckiego smartfona, za którego nie zapłacicie majątku? Motorola Edge 20 Lite 5G może być dla Was ciekawą propozycją. Wyróżnikiem tego smartfona ze średniej półki jest świetny ekran OLED o przekątnej 6,7", obsługa sieci 5G, wykonanie obudowy i dużą bateria (5000 mAh). Osoby używające telefonów Motoroli cenią też prosty w obsłudze, pozbawiony udziwnień launcher systemowy. Telefon polubią też klienci preferujący czytnik linii papilarnych wbudowany na boku urządzenia.

Edge 20 Lite może być wasza za 1 zł na start i np. 36 rat po 47 zł. Całkowity koszt urządzenia wyniesie wtedy 1 693 zł, ale Plus dodatkowo zwróci Wam 200 zł w gotówce.

Motorola Edge 20 5G

Także 200 zł odzyskacie przy zakupie wyższego modelu Motoroli, modelu Edge 20 5G. Telefon wyróżnia się smukłym designem, z elegancką aluminiową ramką i szkłem Gorilla Glass chroniącym ekran.

Czego można się po nim dodatkowo spodziewać w stosunku do modelu Lite? Ekran Edge 20 5G otrzymał odświeżanie 144 Hz i 10-bitowy kolor, moduł aparatu wyposażono w optyczną stabilizację obrazu oraz dodano do niego teleobiektyw 3x. Telefon napędza bardzo wydajny Qualcomm Snapdragon 778G.

Motorola Edge 20 5G dostępna jest za 199 zł na start i np. 36 rat po 60 zł, co daje całościowo 2 359 zł. Zwrot od tej kwoty, jak już wspomniałem, to 200 zł.

Motorola Edge 20 Pro 5G

Propozycją dla naprawdę wymagających fanów Motoroli jest smartfon Edge 20 Pro 5G ze swoim charakterystycznym peryskopowym obiektywem o 5-krotnym przybliżeniu optycznym. To smartfon dla osób, dla których aparat jest jednym z najważniejszych elementów smartfona.

Model Pro to jednak także wydajność, którą zapewnia tu procesor Qualcomm Snapdragon 870 5G wsparty przez aż 12 GB pamięci RAM i szybki dysk UFS 3.1. To wszystko zamknięte w eleganckiej, matowo wykończonej obudowie.

Za Motorolę Edge 20 Pro 5G zapłacicie 349 zł na start i np. 36 rat po 83 zł. Całkowity koszt to 3 337 zł. W tym przypadku kwota zwrotu wyniesie już 400 zł.

Samsung Galaxy S21 5G 128 GB

Flagowców firmy Samsung nikomu interesującemu się światem mobile raczej przedstawiać nie trzeba. Bazowy S21 to najmniejszy model z tej rodziny (ekran 6,2 cala), przez co wygodny w noszeniu i chwycie. Mocne podzespoły, solidne aparaty i ciekawy, niesztampowy design z charakterystyczną wyspą aparatów zadowolą nawet bardzo wybrednych użytkowników.

W Plusie Samsunga S21 5G kupicie już od 299 zł na start i np. 36 rat po 90 zł. Jego koszt zamknie się w kwocie 3 539 zł, a od firmy otrzymacie jeszcze 400 zł zwrotu w gotówce.

Samsung Galaxy S21+ 5G 256 GB

Jeżeli preferujecie większe smartfony, to powinniście szukać modelu S21 z plusikiem w nazwie. Od poprzednika telefon różni się właśnie przekątną ekranu, tutaj będzie to już 6,7 cala. W przypadku tej promocji w smartfonie znajdziecie też dwukrotnie większy dysk dla użytkownika - 256 GB.

Galaxy S21+ 5G 256 GB możecie kupić za 399 zł na start i np. 36 rat po 128 zł. Przy kwocie 5 007 zł przysługujący zwrot to 400 zł.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 GB

Ostatnim smartfonem z rodziny S21 jest flagowy i zoptymalizowany pod miłośników smartfonowej fotografii model Ultra. Tylni moduł z 4 aparatami, w tym zoomem optycznym 10x robi na każdym zrobi ogromne wrażenie. Do tego znajdziecie tutaj jeszcze większy ekran, aż 6,8 cala o bardzo wysokiej rozdzielczości, 12 GB RAM i dużą baterię. Tak jak i pozostałym braciom nie straszne mu ani filmy 8K ani zdjęcia bardzo wysokiej rozdzielczości.

Galaxy S21 Ultra 5G 256 GB dostępny jest od 499 zł na start i np. 36 rat po 153 zł. W takim przypadku koszt całkowity zamknie się w kwocie 6 007 zł, a wy otrzymacie jeszcze 400 zł zwrotu.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 256 GB

W tym miejscu przechodzimy do modeli, które wyróżniają Samsunga na tle konkurencji, czyli „składaków”. Pierwszy, Galaxy Z Flip 3 to perfekcyjny model dla tych, którzy tęsknią za niewielkimi urządzeniami, a jednocześnie nie chcą iść na ekranowe kompromisy. Zamknięty Flip wygodnie mieści się w kieszeni spodni, a po rozłożeniu oferuje aż 6,7-calowy ekran. Do tego świetna jakość wykonania, dobre aparaty i to coś, co poczujecie kończąc rozmowę po złożeniu Flipa.

Samsunga Galaxy Z Flip 3 5G 256 GB kupicie w Plusie już od 499 zł na start i np. 36 rat po 125 zł. Przy koszcie całkowitym 4 999 zł, firma zwróci wam 400 zł.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 512 GB

Drugi składak to propozycja dla osób, które szukają bezkompromisowej produktywności. Składany, prawie kwadratowy, ekran o przekątnej 7,6 cala pozwalający wyświetlać aplikacje w wygodniejszej, tabletowej formie pozwoli Wam na wygodną pracę tak z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi czy zdjęciami. To telefon od zawodowców, dla zawodowców.

Samsung Galaxy Z Fold 3 5G 512 GB dostępny jest w Plusie od 599 zł na start i np. 36 rat po 228 zł. Od całkowitej kwoty 8 807 zł otrzymacie 400 zł zwrotu.

Jak odebrać pieniądze?

Zwrot gotówki dokonywany jest za pośrednictwem sieci bankomatów Euronet. Jeśli kupicie dwa urządzenia, otrzymacie oczywiście zwrot z każdego z nich osobno. Szczegółowy regulamin akcji znajdziecie na stronach operatora.

Warto tu dodać, że opisana promocja łączy się ze specjalną ofertą Plus, w ramach której, każdy kto wybierze abonament w ofercie głosowej dla klientów indywidualnych może odzyskać 100 zł za każdy nowy, przenoszony od innego operatora lub przedłużany umową numer.

Tekst powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Plus