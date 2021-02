Apple pokazało nowe emoji. Użytkownicy już narzekają

Baza emoji rozrasta się w zastraszającym tempie. Czasem czuję się staro, bo sam używam pięciu na krzyż — ich biblioteki są na tyle obszerne, że nawet oferowana przez SwiftKey wyszukiwarka nie zachęca mnie do szperania w tamtejszych bibliotekach. Dlatego z każdą wieścią o aktualizacji piktogramów z niedowierzaniem obserwuję falę niezadowolenia, która każdorazowo im towarzyszy w sieci. Tym razem w social mediach też ich nie zabrakło, a co się zmieniło?

Nowe emoji w iOS 14.5 – co się zmieni?

Pakiet zmian może nie jest drastyczny, ale znane ikonki z „parą i serduszkiem” oraz „całującą się parą” doczekały się nowych kombinacji — zarówno pod kątem płci, jak i kolorów skóry. Dotychczasowy „człowiek z brodą” przestanie być neutralny — i teraz zarost będzie można dać zarówno kobietom, jak i mężczyznom — i to w najróżniejszych konfiguracjach odcieni skóry i kolorów włosów. Ponadto Apple zaprezentowało też jak będą wyglądały nowe emoji z buźkami:

Jest także nowe, płonące, serduszko:

Ale to ani emoji kobiety z brodą, ani płonące z namiętności serducho nie wzbudza w użytkownikach tak wielu emocji jak… nowe emoji słuchawek. Apple jak zwykle lubi w nie wplatać swoje produkty — dlatego też w najnowszych iOS czarne słuchawki zostaną zastąpione przez produkt Apple (podobnie jak miało to miejsce wcześniej z komputerem, zegarkiem, laptopem i smartfonem). Tak, wzrok Was nie myli, AirPods Max doczekają się swojego odzwierciedlenia także w emoji:

Modyfikacji doczeka się też strzykawka — już nie będzie straszyć krwią. Zamiast tego otrzymamy wariant szczepionkowy:

