Ile musisz pracować by zarobić tyle ile Elon Musk w 5 minut? Wolisz nie wiedzieć…

Jeżeli chodzi o nierówności finansowe pomiędzy najbogatszą i najbiedniejszą częścią społeczeństwa, to często nie zdajemy sobie sprawy, o jak dużych różnicach mówimy. Powyżej pewnej granicy każdy rząd wielkości jest tylko kolejną cyferką, która nie robi aż takiego wrażenia. Dlatego od czasu do czasu warto dokonać obrazowego porównania. Nie tylko pozwala to uzyskać odpowiednią perspektywę, ale też dużo mówi o świecie, w jakim żyjemy. Jednym z moich ulubionych, obrazowych porównań jest to, ile czasu „zwykły” człowiek musiałby pracować, by zarobić tyle, ile miliarderzy zarabiają w 5, 10 czy 15 minut.

Ile musisz pracować na pensję Elona Muska

Przy obliczaniu danych posłużyłem się Gigacalculatorem, stroną przeznaczona właśnie do łatwego przeprowadzania tego typu wyliczeń. Zanim jednak dojdziemy do sedna – najpierw kilka ustaleń. Po pierwsze, według GUS obecnie statystyczna średnia pensja brutto wynosi 5371 zł, co oznacza, że netto jest to 3876 zł. Oczywiście, wszyscy wiemy, jak GUS liczy średnią krajową pensję, ale nie będziemy się w to teraz zagłębiać. Idąc dalej – po przeliczeniu na euro wyjdzie nam, że „przeciętny polak zarabia miesięcznie 864,71 euro. I to jest wartość którą będziemy porównywać z zarobkami CEO. Oczywiście, jak wiemy, Elon Musk zarabia głównie będąc udziałowcem Tesli. Bazując na danych CNBC, zarobił on w ciągu ostatniego roku 5 324 815 euro dziennie, co daje nieco ponad 221 867 na godzinę, czyli 18 488 euro na każde pięć minut. Jako, że tygodniowe zarobki przeciętnego Polaka to 220 euro, musiałby on pracować 84 tygodnie (czyli ponad półtora roku!), żeby zarobić tyle, ile Elon Musk w 5 minut.