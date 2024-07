Rower elektryczny i pokrewne pojazdy na drodze. Co mówią przepisy?

Rowery elektryczne z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. Ale nawet one muszą być dostosowane do panującego w naszym kraju prawa. Opowiemy wam, co przepisy mówią o rowerach elektrycznych.

Rower elektryczny to niemałe ułatwienie

Rowery elektryczne to nowoczesny środek transportu wykorzystywany przez wiele osób w codziennym życiu. Wśród nich znajdziemy również kurierów przewożących jedzenie. Wspomniany rower wyposażony w silnik elektryczny oraz akumulator, umożliwia łatwiejsze pokonywanie długich dystansów. Nie tylko redukuje zmęczenie podczas jazdy, ale zapewnia też niższe koszty eksploatacji.

Zalety, zaletami, lecz trzeba mieć z tyłu głowy świadomość, że nawet taki pojazd objęty jest pewnymi przepisami. A te przecież nie zostały uchwalone, aby utrudnić życie kierującym, chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich wokół. Tak więc, co przepisy mówią nam o rowerach elektrycznych?

Rower elektryczny - wszystko co warto o nim wiedzieć

Źródło: Unsplash @kbobike

Na samym początku skupmy się na podstawach. Wygląd elektrycznej wersji roweru nie za bardzo różni się od klasycznej odsłony, jaką wszyscy znamy. Wyróżnik pojawia się dopiero w jego wnętrzu.

Chodzi oczywiście o silnik, akumulator oraz jednostkę sterującą. Każdy z tych komponentów wspomaga rowerzystę, minimalizując wkład fizyczny w trakcie jazdy. Co prawda taki e-bike wciąż wymaga pedałowania, aby uruchomić silnik, ale jest to zdecydowanie mniej męczące dla samego kierującego.

Przepisy trzeba jednak przestrzegać niezależnie od rodzaju transportu. Zawsze jest jakiś obowiązek, który należy spełnić. Zgodnie z prawem, e-bike’i nie powinny mieć silnika o mocy większej niż 250 W, a ich prędkość nie może przekraczać 25 km/h. W przeciwnym razie nie spełniłyby wymagań pozwalających poruszać się po drogach publicznych.

Na rynku komercyjnym znajdziemy wiele różnych typów rowerów elektrycznych, zaczynając od użytku miejskiego, trekkingowego, a kończąc na górskim. Standardowa prędkość modeli może przekraczać 50 km/h. Nie oznacza to wcale, że nie znajdziemy szybszych sztuk, istnieją e-rowery, które mogą rozpędzić się nawet do 100 km/h. Łatwo się jednak domyślić, że taka prędkość nie jest bezpieczna dla zdrowia i życia człowieka. Mały błąd mógłby doprowadzić do prawdziwej tragedii.

Jak sprawa wygląda z e-rowerem i motorowerem?

Fot. Depositphotos

Rower elektryczny powinien być jedynie wspomagany silnikiem i napędzany przez ruch pedałów. Oznacza to, że moc silnika nie powinna przekraczać 250 W, a napięcie 48 V, co pozwala na jazdę z maksymalną prędkością 25 km/h.

Na rynku dostępne są e-rowery ze znacznie mocniejszymi silnikami, dlatego nakładane są na nie specjalne blokady. Oczywiście da się ją zdjąć, ale podczas kontroli mogą być przez to problemy. W końcu łatwo odróżnić 60 km/h od 25 km/h. Co ważne, jeśli to silnik jest głównym źródłem napędu, a nie siła mięśni, to rower staje się motorowerem. W takiej sytuacji musimy go zarejestrować.

W związku z tym jadąc szybciej na rowerze elektrycznym, narażamy się nie tylko na mandat za przekroczenie prędkości, ale również na karę za poruszanie się niezarejestrowanym pojazdem.

Jaka jest różnica między motocyklem, motorowerem, rowerem elektrycznym, a rowerem?

Zwykły rower jest pojazdem jednośladowym napędzanym przez siłę mięśni. Do jazdy nim nie potrzeba żadnych specjalnych uprawnień, wystarczy mieć ukończone 18 lat. Dzieci i młodzież między 10 a 18 rokiem życia muszą mieć wyrobioną kartę rowerową.

E-bike poza tradycyjnym mechanizmem posiada również silnik elektryczny wspomagający pracę kierowcy. Dopóki moc silnika nie przekracza 250 W, a napięcie 48 V, jest traktowany jak normalny rower i można jeździć nim po mieście bez dokumentów.

Motorower cechuje to, że jego głównym napędem jest silnik, przeważnie spalinowy, lecz rowery elektryczne o większej mocy silnika również się do nich zaliczają. Tradycyjny motorower może poruszać się z prędkością do 45 km/h.

Motocykl jest już pojazdem samochodowym i został stworzony do przemieszczania się po ulicach. Aby jeździć motocyklem, konieczne jest wyrobienie konkretnych uprawnień. Prawo jazdy kategorii A pozwala na poruszanie się dowolnym motocyklem bez ograniczenia jego mocy i pojemności silnika.