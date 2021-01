Alfa Romeo Brennero powstanie w Polsce

Tychy to największa w Europie fabryka FCA, która w 2019 roku wyprodukowała ponad 260 000 pojazdów, głównie Fiatów 500. Przyszłość nie była jednak wcale taka jasna, ale wraz z ogłoszeniem nowej inwestycji, wygląda na to, że Tychy jeszcze długo pozostaną na mapie fabryk koncernu FCA. Spółka do połowy 2022 roku planuje rozpocząć masową produkcję aż trzech nowych zaawansowanych technologicznie modeli samochodów opartych na nowej koncepcji mobilności. Będą one produkowane, wykorzystując najbardziej zaawansowane systemy napędowe, w tym napęd w pełni elektryczny.

I to w zasadzie wszystko co wiemy oficjalnie, ale nie oznacza to, że poza kulisami nie dyskutuje się nad tym jakie dokładnie mogą to być modele. Wiele wskazuje na to, że w przypadku Alfy Romeo będzie to niewielki crossover nazwany Brennero, który powinien zostać zapowiedziany jeszcze w tym roku. Na pewno w Polsce będzie powstawać wersja elektryczna, ale nie jest wykluczone, że Brennero będzie dostępne również z napędem hybrydowym. Pod marką Fiat również będzie produkowany crossover, następca modelu 500X, a pod marką Jeep prawdopodobnie następca modelu Renegade.