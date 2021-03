Elektryczny napęd

Volvo planuje by w 2025 roku połowa ich sprzedaży stanowiły auta w pełni elektryczne, reszta ma być hybrydowa. Z kolei w 2030 całość mają stanowić pojazdy napędzane wyłącznie elektronami. To są deklaracje. By to zrealizować Volvo dziś oferuje XC40 Recharge i właśnie na jego platformie oparło C40 Recharge. Za źródło energii odpowiada zespół akumulatorów zlokalizowany centralnie, między osiami, o pojemności 78 kWh (75 kWh netto), co ma wystarczyć na 420 km między kolejnymi procesami ładowania. Dwa silniki, po jednym dla każdej osi, o łącznej mocy 300 kW (408 KM) mają rozpędzić Volvo C40 Recharge do 100 km/h w 4,9 s. Póki co nie ma żadnych informacji na temat słabszych wersji, choć należy się ich spodziewać. Jeden z takich silników byłby w zupełności wystarczający w podstawowej wersji napędowej.

Uzupełnianie energii może odbywać się ze źródła prądu przemiennego – 11 kW – lub prądem stałym: do 150 kW. W pierwszym przypadku ładowanie będzie trwało 8 godzin, w drugim zaś (od 0 do 80%) w 40 minut.