Electrolux Pure A9 PA91-604GY wyceniany jest na około 2000 PLN, co jest stosunkowo wysoką kwotą. Mniejszy model można kupić za około 1400 PLN, co już łatwiej przełknąć choć nadal nie jest to poziom popularnych modeli firmy Xiaomi. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że Pure A9 jest wyraźnie wydajniejszy i to nawet w mniejszej wersji. Obiektywnie oceniając modele Electroluxa są też zwyczajnie ładniejsze. Jeśli szukacie oczyszczacza, który będzie pasował do nowoczesnego wnętrza i nie będzie trzeba chować go gdzieś w kącie, to Pure A9 jest mocnym kandydatem. Chyba mało który producent do tej pory przykładał taką uwagę do wyglądu. Urządzenie waży niespełna 9 kg, ale dzięki dwóm skórzanym uchwytom nie ma żadnych problemów aby przenieść je z jednego pomieszczenia do drugiego. Kabel zasilający ma 2 metry długości, co jest raczej standardem. Warto też zwrócić uwagę na głośność, w tym aspekcie, przynajmniej na papierze, wypada bardzo dobrze.

Electrolux Pure A9 (PA91-604GY) Wymiary: 315 x 725 x 315 mm (szer x wys x głęb) Waga: 8,9 kg Pobór prądu: b.d. (zmierzone max. 40W) CADR: do 618 m3/h Głośność: 17 – 49 dBa Obsługiwana powierzchnia do 129 m2

Electrolux Pure A9 PA91-604GY – wygląd zewnętrzny

To pewnie w dużej mierze kwestia gustu, ale na tle konkurencji Pure A9 należy do tych ładniejszych oczyszczaczy. Design jest całkowicie inny w stosunku do poprzednich konstrukcji tej firmy i to duży plus. Urządzenie jest ponadto dostępne w dwóch odcieniach, jasnym i ciemnym szarym. Dolna część, w której schowany jest filtr powietrza (360 stopni) to metalowa siatka, przyjemnie wykończona bez żadnych ostrych krawędzi. W górnej części gdzie mamy całą elektronikę sterującą i sam wentylator, a zewnętrzna obudowa pokryta jest materiałem. Całość wieńczy plastikowa obudowa, która kieruje strumień powietrza na wszystkie strony.