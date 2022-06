Edyta Górniak zdrowo odleciała. Zaczynam się o nią poważnie martwić

Co Edyta Górniak robi na Antywebie? Hehehe, występuje w kategorii "Nauka", jakkolwiek źle to nie brzmi. Ale tylko dlatego, że jest osobą medialną i w dodatku tej nauce zdaje się pluć prosto na twarz. Twierdzi bowiem, że wśród nas mogą być reptilianie, hybrydy i bioroboty. Potwierdzam: jestem wszystkimi tymi wytworami szatana. Górniak na XIX Zlocie Wolnych Ludzi Harmonia Kosmosu 2022 nagadała mnóstwo głupot, dostała całusa od Jerzego Zięby i kazała dziękować "Matriksowi". Tak, chodzi o film Wachowskich.

A podziękować dlatego, że dzięki temu filmowi prawdziwe bateryjki przypomniały sobie o konkretnych wartościach. Chodzi li tylko o prawdę, a skoro przy niej jesteśmy: Edyta Górniak opowiedziała w trakcie swojej prelekcji o wspomnianych wyżej: biorobotach, hybrydach i repitlianach. Uznała również, że nie każdy człowiek ma duszę, ma jedynie biologiczną powłokę - brakuje takim połączenia ze "źródłem, świętą energią wszelkiego stworzenia". Na miejscu tego osobliwego zlotu była Gazeta Lubuska, której szczerze współczuję tego faktu.

XIX Zlot Wolnych Ludzi Harmonia Kosmosu 2022 odbyła się w Torzymiu - wcześniej impreza odbywała się w Masywie Ślęży. Przekonywanie ludzi o jedynej słusznej prawdzie nie jest natomiast wydarzeniem darmowym. Głoszenie dobrej nowiny na temat medycyny, kosmosu, ludzi to coś, za co trzeba było wydać 200 złotych za wszystkie dni (XIX zlot odbywał się w dniach 23-26 czerwca) lub 80 złotych za jeden dzień. Pojawiły się także stoiska z niezbędnymi każdemu człowiekowi usługami, na przykład możliwością zdjęcia aury.

Przedstawię Wam tylko wybrane prelekcje "ekspertów"

Pozwolę sobie wybrać te najbardziej absurdalne.

Geopolityka, a rosyjski punkt widzenia - Jarosław Dobrucki

Kontrola umysłu, a sztuczne wywoływanie objawów chorobowych - Witold Hake

Gwiezdne Dzieci, a wielkie zmiany na ziemi - Anna Głowacz

Debata o UFO (xD) - Janusz Zagórski, Mariusz Piotrowski, Grzegorz Skwarek, Dominika Dominiak, Anna Głowacz, Monika Pater

Matriksoza na wesoło - śmieszne meMY (xD po raz drugi) - Aja Iskra, Janusz Zagórski

Nowatorska hipnoza ezoteryczna XXI wieku - Agnieszka Wasilewska

Numerologia odkłamana - Karol Patryjewicz

Nie mam problemu z tym, że ktoś dzwoni do wróżki. Jeżeli uważa to za dobry pomysł i chce za to zapłacić, niech sobie to zrobi. Obcy pewnie istnieją, jednak z tym UFO to ja bym tak nie szarżował. Geopolityka i rosyjski punkt widzenia to coś, co chciałbym zobaczyć. Biorąc pod uwagę, że wiele z fanpage'y antyszczepionkowych NAGLE zaczęło szkalować Ukraińców... bardzo odważna prelekcja. I całkiem niepotrzebna, bo tak szczerze to perspektywa rosyjska jest nam tak potrzebna jak i ich kultura.

Ktoś z Was pewnie powie: stop making stupid people famous. Okej, rozumiem. Kto jednak ma głowę na karku w środowisku mediowym, ten wie że ta taktyka już nie działa: celebryci różnych środowisk, którzy głoszą naukowe głupoty już są sławni. Media spełniają misję: mają piętnować kiedy jest to potrzebne (a tu jest potrzebne) oraz wskazywać na patologie. Powyższa sprawa wyczerpuje obydwa warunki, które wskazałem w zdaniu wcześniej, więc jednoosobowe kolegium do spraw zasadności moich twierdzeń orzeka, iż mam rację.

Jerzy Zięba, który również był w tym miejscu - według Gazety Lubuskiej miał stwierdzić, iż teraz "zrobią wszystko, żeby dotrzeć do rencistów i emerytów" - promując demokrację bezpośrednią i odwołując się do ich oczywistej "mocy" w takim systemie prawnym. Jeżeli Pan Jerzy Zięba będzie docierał do tej grupy społecznej skutecznie, to za niedługo Twoja babcia będzie mieć całą szufladę suplementów i przestanie chodzić do lekarza. Jerzy Zięba jest znany z prezentowania poglądów sprzecznych z aktualną wiedzą naukową, mianuje się dziennikarzem i pozywa każdego, kto nazywa go "znachorem" lub "szarlatanem". Albo pozwami takowymi straszy.

Natomiast sama Pani Edyta Górniak - cóż. Hybrydą w jej mniemaniu jest również człowiek, który ma rozrusznik? Stracił swoją duszę i przestał mieć "łączność ze źródłem"? Otóż mariaż człowieka i maszyny to jest najlepsze, co może nas wkrótce spotkać (a właściwie: już spotyka). Osoby niepełnosprawne mogą dzięki temu zacząć chodzić, realizować się w społeczeństwie, widzieć, słyszeć... i wiele innych przykładów.

Istnienie w przestrzeni publicznej takich inicjatyw jak zloty osób prezentujących zupełnie odjechane teorie na temat funkcjonowania świata jest o tyle niebezpieczne, że w niektórych sytuacjach ludzie mogą bardziej zawierzać im, niż realnej nauce - która jest pewnie mniej widowiskowa i ciekawa, ale zawsze prezentuje po prostu prawdę. Natomiast Pani Edyto - życzę przywrócenia sobie samej łączności ze źródłem. To prawdziwe mamy w głowie.