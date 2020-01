Kiedyś się bardzo pomyliłem. E-mail nie umiera i ma się dobrze

E-maile nie umrą na pewno w sektorze przedsiębiorstw

Bo to w dalszym ciągu jedna z wygodniejszych form komunikacji. Co więcej, stanowi ona swego rodzaju „tradycję”. Chcesz załatwić coś z człowiekiem z innej firmy? Warto napisać oficjalnego maila. Można w nim umieścić załączniki, dodać linki, zawrzeć wszystko to, co jest nam w danej chwili potrzebne. Maile są wykorzystywane również wewnątrz firm, dzięki czemu ma się nierzadko „tyłkokrytkę”, że na przykład dochowaliśmy pewnych procedur i jesteśmy „kryci”. Bardzo często spotykam się z tym, że maile pisze się tylko „dla sztuki” – by po prostu był dowód na to, że ktoś zachował się zgodnie z pisanymi lub nie – zasadami.

Samo to, jak niektóre firmy szukają swoich klientów – niektóre uciekają się do outreachu (o ile im się on opłaca), działy sprzedaży bardzo chętnie zbierają wszelkie dane i na ich podstawie potem organizują własne kampanie mailingowe. Mail to cały czas główny kanał komunikacji, choć oczywiście nie jedyny. Obracając się w kręgu przedsiębiorstw, korzystając z maila jesteśmy niemal pewni, że wszystko uda nam się załatwić. Bo dlaczego nie?

Ze względu na uniwersalny charakter skrzynek e-mail, nie słabnie zainteresowanie nimi również i wśród zwykłych konsumentów. To dlatego właśnie mamy do czynienia z tak wieloma kampaniami cyberprzestępców, które są wycelowane w nieuważnych posiadaczy skrzynek pocztowych. SPAM to jedynie wierzchołek góry lodowej – internet jest pełen znacznie lepiej przygotowanych kampanii, które polegają na rozesłaniu złośliwego załącznika. Ale nie chodzi już o to, by jawnie zainfekować dany komputer. Wciągnięcie go do botnetu lub subtelne wykradzenie pieniędzy to dzisiaj prawdziwy cel cyberprzestępców. Natomiast to, że e-maile to cały czas bardzo popularny kanał komunikacyjny, cyberprzestępcy z niego non-stop korzystają.

Czy potrzebujemy następcę maili? Czy powinno cokolwiek zmienić się w ich obrębie? Myślę, że tutaj nie będziemy obserwować już żadnych wielkich rewolucji. E-mail jest usługą „skończoną” – taką, która nie może być już lepsza. Ale może nam służyć w innych okolicznościach. O tych ostatnich będziemy decydować tym, jak będzie zmieniał się internet i jakie usługi będą się w nim znajdować za jakiś czas.