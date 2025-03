Dzwoni Ci w uszach? Badacze znaleźli zaskakujące rozwiązanie

Dzwonienie, szumienie, brzęczenie czy klikanie – nazw tego zjawiska jest wiele, bo problem odczuwania dziwnych dźwięków w uszach to sprawa po pierwsze subiektywna, a po drugie wciąż owiana pewną dozą tajemnicy, gdyż przyczyn może być naprawdę wiele i nie ma jednego sposobu na pozbycie się problemu. Badacze z Chin twierdzą jednak, że wpadli na trop produktów spożywczych, które mogą ograniczyć występowanie nieprzyjemnych dolegliwości.

Dzwonienie w uszach – skąd to się bierze?

Rozczaruję Was na wstępie – nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Lekarze jako przyczynę szumów w uszach wskazują między innymi uszkodzenie komórek słuchowych w uchu wewnętrznym, zaburzenia naczyniowe (takie jak nadciśnienie), nieprawidłową higienę uszu (nagromadzenie woskowiny) czy problemy z odcinkiem szyjnym, powodowane zbyt dużym napięciem mięśni. To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo objawy mogą występować po przyjmowaniu niektórych leków czy nawet u osób, które zmagają się z dużym sterem i depresją, a alkohol czy nikotyna tylko je potęgują.

Źródło: Depositphotos

Można więc stwierdzić, że większość z nas jest narażona na szumy w uszach, choć ich intensywność jest kwestią indywidualną – niektórzy mogą żyć z nimi na co dzień bez większych przeszkód. Co jednak z tymi, którym szumy utrudniają normalne funkcjonowanie? Cóż, te osoby na początek mogą wprowadzić kilka zmian – nie mówię tu tylko o porzuceniu szkodliwych nałogów, ale także o włączeniu pewnych rodzajów produktów spożywczych do diety.

Owoce i produkty mleczne mogą pomóc, ale...

Naukowcy z Chengdu University of Traditional Chinese Medicine przeprowadzili osiem badań obserwacyjnych na grupie łącznie ponad 300 tys. osób, a wyniki tego eksperymentu mogą rzucić nowe światło na problem dzwonienia w uszach. Postanowiono sprawdzić, jak różne czynniki żywieniowe wpłyną na redukowanie szumów, skupiając szczególną uwagę na owocach, błonniku, nabiale i kofeinie.

Źródło: Depositphotos

Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że zwiększenie spożycia wspomnianych składników odżywczych może wiązać się z niższym ryzykiem wystąpienia szumów usznych. Podano też konkretne liczby:

Owoce – 35% redukcji szumów

Błonnik – 9% redukcji szumów

Produkty mleczne – 17% redukcji szumów

Kofeina – 10% redukcji szumów

Badacze nie znaleźli jednak bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego, a przedstawione wyniki wymagają dalszych badań. Podejrzewa się jednak, że redukcja szumów związana jest z korzystnym wpływem tych składników na naczynia krwionośne i nerwy – podkreślono właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne.

Nie istnieje na nie lekarstwo, ale dostępne metody leczenia, takie jak terapia behawioralna, leki, aparaty słuchowe czy konsultacje psychologiczne, mogą pomóc w łagodzeniu objawów. Dieta również może mieć istotny wpływ na przebieg schorzenia. Uważa się, że wysokiej jakości składniki odżywcze poprawiają przepływ krwi do ucha wewnętrznego oraz redukują stres oksydacyjny i stany zapalne.

Kontrowersyjne wydaje się wyróżnienie kofeiny jako czynnika redukującego szumy uszne, co stoi w sprzeczności z dotychczasowymi stanowiskami, jakoby picie kawy miało zwiększać dyskomfort z powodu pobudzenia układu nerwowego i podnoszenia ciśnienia krwi. Między innymi z tego powodu badacze proszą, by na ten moment nie traktować wyników jako jednoznaczne rozwiązanie problemu, a jedynie jako wskazówkę do dalszych badań uzupełniających.