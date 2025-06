Dzień Dziecka z Lenovo: technologia, która rozwija i bawi

Obecnie, dzieci i młodzież dorastają w świecie nierozerwalnie związanym z technologią. Dla nich smartfon, tablet czy komputer to nie tylko gadżety, ale również naturalne narzędzia do komunikacji, nauki, rozwijania pasji i oczywiście – świetnej zabawy. Lenovo, wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferuje szeroką gamę urządzeń, które idealnie sprawdzą się jako prezent. Od tabletów wspierających kreatywność i edukację, przez wydajne laptopy dla początkujących graczy, aż po przenośne konsole – oto kilka propozycji, które z pewnością ucieszą każde dziecko.

Reklama

Lenovo Tab M11: brama do cyfrowego świata

Dla młodszych dzieci, stawiających pierwsze kroki w cyfrowym świecie, Lenovo Tab M11 jest jak magiczny portal. To urządzenie, które pozwala im odkrywać, tworzyć i uczyć się w angażujący i komfortowy sposób dzięki dużemu, niemal 11-calowemu ekranowi FHD (1920x1200) oraz czterem głośnikom z systemem Dolby Atmos. Pojemna bateria 7040 mAh pozwala nawet na 12 godzin oglądania wideo, co oznacza zabawę przez cały dzień bez konieczności szukania ładowarki.

Ale Lenovo Tab M11 to znacznie więcej niż tylko ekran do oglądania. W zestawie z precyzyjnym rysikiem Lenovo Tab Pen zamienia się w cyfrowe płótno, na którym powstają pierwsze rysunki, lub w inteligentny zeszyt, gdzie nauka pisania czy liczenia staje się fascynującą przygodą dzięki takim aplikacjom jak Nebo czy MyScrip Calculator 2. Tablet wspiera też wielozadaniowość – można podzielić ekran lub otworzyć do 5 pływających okien, co ułatwia jednoczesne oglądanie i notowanie. Specjalny tryb czytania i certyfikat niskiej emisji światła niebieskiego dbają o wzrok, a Google Kids Space oferuje bezpieczną przestrzeń pełną inspirujących treści. Rodzice docenią kontrolę rodzicielską Family Link i panel prywatności, mając pewność, że cyfrowe podróże ich dzieci są bezpieczne. To tablet, który rośnie razem z dzieckiem, oferując system Android 13 z gwarancją dwóch dużych aktualizacji (do Android 15) i 4 lat poprawek bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest też atrakcyjna cena, która zaczyna się od nieco ponad 600 złotych.

Lenovo Idea Tab Pro: narzędzie dla młodych odkrywców

Nastolatki potrzebują czegoś więcej. Chcą nie tylko konsumować treści, ale i je tworzyć, błyszczeć w szkole i rozwijać swoje pasje. Lenovo Idea Tab Pro to tablet klasy premium, który sprosta tym wyzwaniom. Jego oszałamiający wyświetlacz 12,7" 3K (2944x1840) LTPS z odświeżaniem 144 Hz i potężny dźwięk z czterech głośników JBL z systemem Dolby Atmos sprawiają, że oglądanie filmów czy granie (nawet w wymagające tytuły takie jak PUBG Mobile) staje się kinowym doświadczeniem.

Jednak prawdziwa magia kryje się w możliwościach AI. Wyobraź sobie ucznia, który przygotowuje prezentację. Zamiast przechodzić przez żmudny proces wyszukania informacji, może po prostu zakreślić zdjęcie lub tekst na ekranie palcem lub rysikiem Tab Pen Plus, a funkcja Circle to Search with Google natychmiast znajdzie wszystkie informacje na jego temat. Gdy zabraknie weny do napisania eseju, Google Gemini, wbudowany asystent AI, podsunie pomysły, zainspiruje i pomoże zaplanować tekst. Z rysikiem Tab Pen Plus notatki z lekcji stają się interaktywne, a szkice nabierają profesjonalnego wyglądu. Całości dopełnia mocny procesor MediaTek Dimensity 8300 i 8 GB RAM zapewniający płynność działania, a potężna bateria 10200 mAh wystarczy nawet na 11 godzin streamingu lub długą pracę w podróży. Nie bez znaczenia jest też możliwość szybkiego ładownia z mocą sięgającą nawet 45W. Pozwoli to błyskawicznie wrócić do działania, nawet gdy dostęp do gniazdka mamy tylko przez chwilę.

Lenovo Legion Go S: gry bez ograniczeń, teraz również na SteamOS!

Dla wielu młodych ludzi gry to nie tylko rozrywka, ale też pasja, sposób na budowanie relacji i rywalizację. Lenovo Legion Go S to spełnienie marzeń każdego gracza – potężna konsola, którą można zabrać ze sobą wszędzie. To przepustka do tysięcy gier, od najnowszych hitów po ulubione klasyki, dostępnych na platformach Steam, Epic Games czy Xbox Game Pass. Szczególnie ciekawa może być oferta tej ostatniej, bo wraz z konsolą kupujący otrzymują 3 miesiące dostępu do usługi Game Pass za darmo.

Wyobraź sobie emocje podczas turnieju z przyjaciółmi w parku lub w podróży, na 8-calowym ekranie Lenovo PureSight WUXGA (1920x1200), który dzięki jasności 500 nitów, 100% pokryciu sRGB i odświeżaniu 120Hz sprawia, że każda gra wygląda fenomenalnie. Precyzyjne kontrolery Legion TrueStrike z regulowanymi triggerami i joystickami RGB z efektem Halla gwarantują, że nic nie stanie na drodze do zwycięstwa. Wydajny procesor AMD Ryzen Z2 Go i zaawansowane chłodzenie Legion Coldfront zapewniają płynną rozgrywkę bez przegrzewania. Lenovo Legion Go S standardowo działa pod kontrolą Windows 11, ale dzięki nowej wersji ze SteamOS z procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme, gracze otrzymują jeszcze bardziej intuicyjne, skupione na grach środowisko, znane ze Steam Decka. W dodatku pierwsze testy pokazują, że pod kontrolą tego systemu konsola oferuje nawet większą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii. Do sprzedaży trafi już na dniach, więc to doskonały pomysł także na prezent z okazji zakończenia roku szkolnego. Lenovo Legion Go S to nie tylko konsola, to bilet do niesamowitego świata gamingu, dostępnego na wyciągnięcie ręki.

Warto też dodać, że wspomniane urządzenia, a także wiele innych, są dostępne do sprawdzenia w Showroomie Lenovo i Motorola, który znajduje się przy placu Powstańców Warszawy 9 w Warszawie. Ponadto trwa promocja, dzięki której przy zakupie na miejscu urządzeń Lenovo w kwocie powyżej 399 zł można otrzymać dosłownie za jedną złotówkę atrakcyjny pakiet akcesoriów w postaci słuchawek dousznych Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds, mysz Lenovo 300 Compact oraz plecak Lenovo B210.

Reklama

Wybierając prezent na Dzień Dziecka, warto postawić na technologię, która inspiruje, uczy i bawi. Niezależnie od wieku i zainteresowań, w ofercie Lenovo można znaleźć urządzenie, które nie tylko dostarczy mnóstwo radości, ale także otworzy drzwi do świata wiedzy, kreatywności i cyfrowej rozrywki na najwyższym poziomie.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Lenovo.