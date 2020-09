Nie wszyscy jednak wiedzą, że to nie do końca wina kablówek, bo to, że Wy płacicie za kanały, których nie oglądacie wynika pośrednio lub często bezpośrednio z tego, że kablówki płacą za nie nadawcom telewizyjnym, niejako przymuszone przez nich do tego, by wykupywali je wszystkie w pakietach z bardziej atrakcyjnymi pozycjami.

Pozbawiani są z miejsca możliwości nabywania praw do pojedynczych kanałów lub nadawcy za taki jeden program ustalają zaporową cenę, oferując go w pakiecie w niższej opłacie niż osobno.

W rezultacie operatorzy kablowi czy satelitarni oferują klientom pakiety programów, których oni później zwyczajnie nie oglądają.

Prezes Urzędu Tomasz Chróstny:

Wielu konsumentów – odbiorców telewizji ma problem z dostępem do swoich ulubionych programów: muszą wykupić je w pakiecie z takimi, które zupełnie ich nie interesują. Pakiety mogą być narzucane również sieciom kablowym, zaś koszt przerzucany na konsumenta, który niejednokrotnie otrzymuje ofertę diametralnie odbiegającą od jego realnych potrzeb jako widza. Jednym z celów postępowania będzie sprawdzenie, czy przyczyna tej sytuacji leży na wyższym szczeblu obrotu i jest nią sposób sprzedaży programów operatorom przez nadawców, zmierzający do sztucznego kreowania czasu antenowego na reklamy przez nadawców.

UOKiK wszczął właśnie postępowanie wyjaśniające w sprawie, by sprawdzić czy postępowanie takie nadawców ogranicza konkurencję, na czym mogą ucierpieć mniejsi nadawcy oraz operatorzy kablowi i satelitarni, no i my – konsumenci.

Mam nadzieję, że to postępowanie ukróci przynajmniej tą bezsensowną praktykę, z którą muszą zmagać się przede wszystkim klienci kablówek. To, że pomiędzy nadawcami a operatorami jest taki, a nie inny spór, w żaden sposób nie powinno dotykać odbiorców telewizji. Każdy z nas powinien móc wybrać i wykupić pakiety tylko tych programów, które chcemy i będziemy oglądać.

Źródło: UOKiK.