Dzięki tym zasadom nie padniesz ofiarą oszustwa podczas sieciowych zakupów

We współpracy z Paypalem chciałbym poruszyć temat bezpiecznych e-zakupów, szczególnie teraz w świątecznym szale prezentów. To może być rekordowy czas sieciowych zakupów, bo już badania IPSOS z połowy roku mówiły, że w związku z pandemią aż 78% osób robiło zakupy przez internet. Obstawiam, że grudniu tego roku zostanie pobity rekord.

Chciałbym podzielić się z Wami podstawowymi zasadami, dzięki którym unikniecie nieszczęścia i mam nadzieję, że skorzystają z nich zarówno nowicjusze, jak i weterani e-commerce. Część z nich to informacje powtarzane od lat przy okazji wielu artykułów o bezpiecznych zakupów, niektóre bazują na moich własnych doświadczeniach. Zapraszam na film, z którego dowiecie się na co zwrócić uwagę, by robić bezpiecznie zakupy w sieci.

Mam nadzieję, że tych kilka zasad pozwoli Wam na bezpieczne i udane zakupy w sieci. Szczególnie teraz, kiedy gorączka zakupowa jest największa. Jeśli macie jeszcze jakieś rady i sugestie, śmiało piszcie je w komentarzach. Im będzie ich więcej, tym wszyscy będziemy w sieci bezpieczniejsi.

Materiał powstał we współpracy z PayPal.