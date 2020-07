DxOMark – oto wszystko, co musisz wiedzieć o rankingu

Czy DxOMark to wiarygodne narzędzie?

I tak i nie. Aby odpowiedzieć na kontrowersje związane z platformą, warto zadać sobie pytanie skąd one wynikają i gdzie leżą słabe punkty badań firmy. Pierwszym z nich, widocznym na pierwszy rzut oka, jest sprowadzanie kilkunastu zmiennych do jednej liczby, która nie znaczy nic, ponieważ nie ma żadnego kontekstu bądź skali.. Próba uszeregowania aparatów za pomocą jednej zmiennej jest, była i będzie bezcelowa, ponieważ różnią się one od siebie na bardzo wielu polach i często mają różną liczbę obiektywów. Może więc dojść do sytuacji, że telefon z bardzo dobrym, wręcz genialnym jednym obiektywem polegnie z przeciętniakiem, który będzie miał ich 4, ponieważ „utnie” mu się punkty za takie rzeczy jak zoom, czy szeroki kąt. Drugą rzeczą jest to, że takie testy nie biorą pod uwagę tego, co dla kogoś może oznaczać stwierdzenie „dobry aparat”. Po pojedynczym numerze nie dowiesz się bowiem, czy telefon robi dobre zdjęcia w nocy, czy świetnie radzi sobie z ich stabilizacją oraz czy posiada dobry HDR.