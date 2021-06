Możemy tu skorzystać z generowania kodów przez aplikację mobilną lub logowanie przy użyciu kluczy U2F. Większość użytkowników tej poczty z pewnością wybierze do tego aplikację mobilną. Tu do wyboru mamy wspomniany już wcześniej Google Authenticator i Microsoft Authenticator oraz 2FA Authenticator (2FAS) – linki do ich pobrania znajdziecie tutaj.