Dwuskładnikowe uwierzytelnianie w Google stanie się obowiązkowe

Według Google hasła są dzisiaj największym zagrożeniem bezpieczeństwa dla naszych kont w różnych serwisach, począwszy od elektronicznej bankowości, przez pocztę email, a na wszelkiego rodzaju forach skończywszy. Co więcej trudne hasło wcale nie oznacza zwiększonego bezpieczeństwa. 66% Amerykanów owszem używa silnego i trudnego hasła, ale powtarza je w różnych serwisach, co w dobie nagminnych wycieków danych, jest ogromnym zagrożeniem. Dlatego Google już od dawna zachęca do korzystania z dwuskładnikowego uwierzytelniania swojego konta, a wkrótce wprowadzi taki obowiązek.

Poziom bezpieczeństwa swojego konta Google, w tym status dwuskładnikowego uwierzytelniania możecie sprawdzić na stronie Security Checkup (jeśli jesteście zalogowani w Google to link przeniesie was bezpośrednio do rzeczonej strony). Warto zapoznać się z zawartością tej podstrony, bo znajdziecie tam nie tylko urządzenia i numery telefonów, które mogą być wykorzystane do autoryzacji dostępu do waszego konta, ale także listę urządzeń, na których jesteście zalogowani. Jeśli korzystacie z menadżera haseł w Google Chrome, to znajdziecie tam także informacje o swoich zapisanych hasłach, w tym ostrzeżenie jeśli jakiekolwiek hasło stało się ofiarą wycieku.

Wcześniej dwuskładnikowe uwierzytelnianie było realizowane przy pomocy SMSa na numer telefonu. Od jakiegoś czasu Google wysyła powiadomienie na smartfona, na którym jesteśmy zalogowani do konta Google. W najbliższych tygodniach, wszyscy użytkownicy, którzy mają telefon i są zalogowani do usług Google (czyli w zasadzie wszyscy posiadacze Androida) będą mieli automatycznie uruchomione dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Dlatego nie zdziwcie się, gdy następnym razem przy logowaniu do konta na nowym urządzeniu zostaniecie poproszeni o potwierdzenie tej czynności na swoim smartfonie. W przypadku smartfonów z systemem iOS konieczna jest instalacja aplikacji Google Smart Lock, która oferuje podobną funkcjonalność.