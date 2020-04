Dwa lata z Fitbit Versa: uwielbiam go, ale kolejny zegarek wezmę jednak od… Apple

Amen. Prawie wszystko się zgadza: nadal można zanurzać go w wodzie, brać z nim prysznic i zapisywać aktywności na basenie. Ale to właśnie tam dotykowy ekran sprawdza się najgorzej — na szczęście w jednej z ostatnich wersji systemu można przypisać jedną aktywność do skrótu na przycisku, przez co nie trzeba dłużej męczyć się z mazaniem palcem po mokrym ekranie który działa jakby chciał, a nie mógł. Pod względem intuicyności: nic się nie zmieniło, pod względem tego jak szybko działa… właściwie można by rzec, że na tę chwilę też nie. Ale bywały po drodze wersje systemu, które były fatalnie zoptymalizowane: działały ślamazarnie i wywoływały wiele frustracji. No ale ten etap już za nami — obecnie: działa jak należy. No i zegarek dorobił się aplikacji Spotify. Tak, teraz można korzystać z najpopularniejszego u nas serwisu streamingowego bezpośrednio na zegarku (wymagana jest tylko subskrypcja premium).

Fitbit Versa dwa lata później: skoro wszystko działa, to dlaczego myślę o przesiadce na nowszy model?

Przez te lata nie zdążyłem specjalnie zniszczyć zegarka (chociaż wiadomo — przez drobne otarcia pojawiło się trochę mikrorys widocznych pod światło), ale na pewno nie na tyle, by przeszkadzało to w codziennym użytkowaniu sprzętu. Szczerze mówiąc — pod tym względem, żadnych ale. Pojawiły się jednak powody, dla których ostatnio coraz częściej świta mi myśl, by wyposażyć się w nowszy model zegarka. W swojej recenzji pisałem: