Duolingo odpaliło petardę, tylko jeden kraj się na to nie zgodził

Wszystko zaczęło się jedenastego lutego od ogłoszenia przez firmę, że doszło do tragicznego wydarzenia. Urocza maskotka aplikacji do nauki języka — Duo — niestety odeszła do lepszego, ptasiego świata. Jednakże, po niemalże miesiącu, wydarzenie dobiegło końca i okazało się, że wszystko było ukartowane.

Duo jednak żyje! W tym państwie nigdy nie było inaczej

Mimo makabrycznego przekazu zaczęło się niewinnie od publikacji ogłoszenia. Z czasem jednak firma odpowiedzialna za aplikację językową Duolingo, zaczęła dolewać oliwy do ognia i mnożyć absurdalne filmiki i przekazy dotyczące śmierci ich maskotki. Wszystko było częścią przemyślanej kampanii reklamowej, która odniosła wielki sukces i toczyła się w tej samej chwili na całym świecie. Cóż... Prawie całym, bowiem tylko jedno państwo nie było jej uczestnikiem.

Poinformował o tym CEO firmy przy okazji rozmów kwartalnych, mówiąc:

Kampania reklamowa była odpalona na całego. Zaangażowano każde medium komunikacyjne, zmontowano wiele krótkich treści i zmieniono nawet ikonę, wskazującą o obecnym stanie sówki. Oczywiście kampania musi też na siebie zarobić, więc w sklepiku na stronie można było zakupić pluszaki z X X zamiast oczu i zapakowane były do małych... Trumienek. Ostatecznym sprawdzianem było wskrzeszenie sówki, które było możliwe jedynie za sprawą użytkowników, którzy musieli zdobyć 50 miliardów punktów doświadczenia za naukę języka. Liczbę tę ostatecznie przebito o prawie kolejny miliard.

Nie zabawą jednak biznes stoi, lecz ta najwyraźniej się opłaca. W czwartym kwartale 2024 firma odnotowała skok dziennych użytkowników o 51% (do 40,5 miliona osób dziennie). Zaś przychód Duolingo wzrósł o 41% do 209 milionów dolarów, przekraczając oczekiwania analityków, którzy zakładali kwotę 205 milionów dolarów.

