Microsoft idzie po użytkowników Apple. Do boju wystawia jedną aplikację

Microsoft od dawna wspiera użytkowników różnych platform nie patrząc na to czy korzystają z Windowsa, macOS, Androida, czy iOS. Teraz udostępnia swoje narzędzia AI nowej grupie odbiorców posiadających komputery Apple.

Sztuczna Inteligencja na dobre zadomowiła się w naszej świadomości, o czym świadczą regularne aktualizacje ze strony OpenAI, Google, Microsoftu, czy DeepSeek. Każdy prezentuje nieco inne podejście do AI, starając się zawstydzać konkurencję funkcjami, które działają u nich najlepiej. Wskazanie jednego, konkretnego dostawcy jest trudne, a wręcz niemożliwe i bez własnych testów różnych funkcji się nie obejdzie. Teraz użytkownicy komputerów Mac będą mieli taką możliwość – a wszystko za sprawą nowej aplikacji od Microsoftu, który chce, by Copilot był dostępny na jak największej liczbie urządzeń.

Reklama

Co oferuje aplikacja?

Rozpocznij rozmowę, aby uzyskać jasne odpowiedzi na trudne pytania, przekształcić pomysły w obrazy lub dopracować swoje teksty, aż nabiorą blasku. Copilot jest tutaj, aby udzielać porad i inspiracji oraz pomagać, gdy potrzebujesz pomocy. Copilot jest po Twojej stronie i pomoże Ci w każdej sytuacji. Odkryj nieskończone możliwości dzięki natychmiastowemu generowaniu obrazów AI, ostrym podsumowaniom i pomocnym przepisywaniu. Generowanie obrazów, pisanie, edycja, badania i wszystko pomiędzy. Dzięki Copilot masz to wszystko.

Jak czytamy w oficjalnym opisie Copilot dla Mac, aplikacja może zaspokoić naszą ciekawość i dowiedzieć się wszystkiego, co chodzi nam po głowie. To łatwy sposób na naukę, rozwój i zdobycie pewności siebie. Wystarczy rozpocząć rozmowę na czacie lub za pomocą głosu, aby uzyskać dostęp do ogromnej liczby informacji. Trudne pytania otrzymają proste odpowiedzi, zapewniając złożony wgląd w proste rozmowy.

Wypuszczenie aplikacji na komputery Mac zbiega się w czasie m.in. z udostępnieniem szerszemu gronu odbiorców funkcji "Think Deeper", dzięki której Copilot będzie dogłębniej analizował pytania i udzielał bardziej sprecyzowanych odpowiedzi. Porównywanie różnych produktów? Przygotowanie wycieczki? Najlepsze gry? Udzielone odpowiedzi będą konkretniejsze, bardziej rzeczowe i unikatowe. "Think Deeper" do tej pory było zarezerwowane wyłącznie dla płatnej wersji Copilot – teraz z tego rozbudowanego narzędzia skorzystają wszyscy za darmo. Podobnie jak z rozmów głosowych z czatem. Ze sztuczną inteligencją Microsoftu można się porozumiewać w 40 językach.

Copilot już na komputerach Mac. Kto skorzysta?

Udostępniona właśnie aplikacja Copilot na komputery Mac ma pomóc Microsoftowi w popularyzacji swojej własnej sztucznej inteligencji. Problem w tym, że w momencie publikacji tego tekstu jest ona dostępna w wąskiej grupie krajów: USA, Kanada, Wielka Brytania. Z Copilot nie skorzysta obecnie żaden użytkownik z Unii Europejskiej, także w Polsce. Co ciekawe, również nie wszystkie komputery Mac są z nią kompatybilne. Microsoft informuje, że do działania Copilota na macOS potrzebny jest procesor Apple M1 lub nowszy. Posiadacze sprzętów z logo nadgryzionego jabłka z układami Intela obejdą się więc smakiem.

Pytanie jednak, co z dostępnością. Czy Copilot zawita też do EU? Mobilna aplikacja dostępna na iOS jest dostępna w naszym kraju, więc wydaje się, że udostępnienie wersji na komputery jest tylko kwestią czasu...