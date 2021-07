Wróciłem do Dropboxa, a tam sporo nowości i miła niespodzianka

Dropbox zaczyna wracać do moich łask głównie za sprawą kodu, dzięki któremu moje konto urosło do 100 GB przestrzeni w chmurze. Dałem więc usłudze drugą szansę i sprawdzam, jak radzi sobie na tle konkurencji. Pod względem prędkości pobierania i wysyłania jest porównywalny do Dysku Google, ale co najważniejsze wyprzedza OneDrive’a. Podobają mi się integracje z innymi aplikacjami, jak te z pakietu Office oraz Adobe Creative Cloud.

Spodobała mi się też plakietka Dropboksa uaktywniająca się samoczynnie przy otwieraniu plików z chmury – naprawdę świetne rozwiązanie. Przede mną bardziej wnikliwy test aplikacji mobilnych, ale na tę chwilę nie dostrzegłem żadnych rażących braków. Najwyraźniej wszyscy gracze na rynku są na bardzo zbliżonym poziomie rozwoju i nikt nie może sobie pozwolić, by odstawać od reszty.

Nowości w Dropboksie, także dla darmowych użytkowników

Zmiany w Dropboksie są jednak teraz jeszcze bardziej widoczne z powodu ostatnich nowości. Firma zdecydowała, że użytkownikom usługi, którzy nie płacą, także pozwoli wgrywać zdjęcia za pomocą aplikacji mobilnej. Zasada działania mechanizmu jest dokładnie taka sama, jak w przypadku wszystkich innych usług – po aktywacji każdej zrobione zdjęcie lub zapisane w odpowiednim folderze (teraz także na iOS!) grafiki będą przesyłane do chmury. Co więcej, Dropbox zarzeka się, że teraz cały ten system będzie działał jeszcze sprawniej i szybciej.

Dropbox w przeglądarce potrafi znacznie, znacznie więcej

Dropbox wprowadza też zmiany w webowym kliencie usługi, gdzie bez opuszczania strony przekonwertujemy pliki pomiędzy formatami PNG i JPG, a boczny panel będzie wyświetlał jeszcze więcej informacji o stanie konta i aktywności. W tym samym miejscu dostępne są też skróty, dzięki którym będziemy mogli jeszcze szybciej przełączać się pomiędzy folderami. Pojawiło się również udostępnianie danych z użyciem hasła, a menadżer haseł dla darmowych użytkowników zyskał opcję przechowywania danych na temat środków płatniczych. Może to okazać się jeszcze bardziej użyteczne po instalacji nowej wtyczki do przeglądarki, która umożliwi szybkie zapisywanie danych logowania itd. bezpośrednio w oknie przeglądarki.

A Wy korzystacie jeszcze z Dropboksa? A może nigdy go nie opuściliście?