Hej, fani DOTA 2 – anime na podstawie Waszej ulubionej gry już w marcu na Netflix

Netflix lubi się z anime i to nie jest tajemnicą. W serwisie często pojawiają się japońskie animacje bazujące na grach i nie są to kiepskie rzeczy, czego doskonałym przykładem może być świetna Castlevania. Czy animowana DOTA 2 będzie równie udana? Przekonamy się o tym już niedługo.

Anime Dota 2 na Netflix

Seria otrzyma 8 odcinków i zatytułowano ją Dota: Dragon’s Blood. Za animację odpowiedzialny jest Ashley Edward Miller, którego możecie kojarzyć z pracy przy X-Men: First Class, Thor oraz Terminator: Kroniki Sary Connor. Za produkcję odpowiedzialne będzie natomiast studio MIR, które stworzyło między innymi The Legend of Korra i Voltron: Legendary Defender.

Dota: Dragon’s Blood opowie historię Smoczego Rycerza o imieniu Davion, którego życiowym celem jest „zlikwidowanie plagi z powierzchni świata”. Podczas swoich podróży bohater spotka księżniczkę Miranę i przedstawicieli rasy starożytnych smoków. Jak mocno anime będzie się pokrywać z lore DOTA 2? – no cóż, to już będą musieli ocenić fani gry. A tych jest naprawdę sporo, wystarczy spojrzeć na zestawienie najpopularniejszych aktualnie gier na platformie Steam, gdzie DOTA 2 zajmuje drugie miejsce. Można się więc spodziewać ogromnej popularności nowego anime ze stajni Netflix.

Serial pojawi się na Netflix już 25 marca.

