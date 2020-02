Pod koniec zeszłego roku Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło rozpisanie czwartego już konkursu w tym programie, w ramach którego dostawcy internetu mogą zgłaszać się do realizacji dostępu do szerokopasmowego internetu w lokalizacjach, które cierpią na jego brak.

W ramach ogłoszonego konkursu dla działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

W założeniach konkursu mowa jest o dofinansowaniu takich realizacji na obszarach zgłoszonych przez POPC nawet do wysokości 85% kosztów, a więc z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy mówić, że projekty przyjęte w konkursie zostaną zrealizowane.