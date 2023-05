To jednak nie lockdown spopularyzował dowozy zakupów w Polsce?

Twórcy aplikacji mobilnych i strony Lisek.App, za pośrednictwem których można zamawiać zakupy, posiłki czy co tam dusza zapragnie z dostawą do domu, pochwalili się wczoraj wynikami sprzedaży za 2022 rok.

Wspominają też w swoim komunikacie, o rosnącej popularności dowozów zakupów czy jedzenia, co do tej pory było utożsamiana z lockdownem. W 2022 roku nastąpiło jednak już pełne otwarcie, a branża i tak nadal kwitnie.

Wydaje mi się tutaj, że może pandemia bezpośrednio nie wpłynęła na obecną popularność szybkich dowozów, ale pośrednio na pewno. Można powiedzieć, że była takim katalizatorem czy nawet zagrał tu efekt kuli śnieżnej, bo popatrzcie na te wyniki.



Lisek i Frisco - porównanie przychodów netto, mln zł. Żródło - Lisek.App

Może to trochę na wyrost porównywanie jest ich z pierwszą dekadą działalności Frisco.pl, bo oni zaczynali w innych realiach rynkowych, niemniej w 2021 roku Lisek.App miało 4 mln przychodu netto ze swojej działalności, a w 2022 roku już dziesięciokrotnie więcej - aż 43 mln, a działają tylko w kilku miastach w Polsce, w których to zrealizowali w ubiegłym roku milion zamówień.

Prezes i współzałożyciel Lisek.App Marek Kośnik:

2022 rok możemy zdecydowanie zaliczyć do udanych. W ciągu półtora roku działalności Liska osiągnęliśmy przychody, do których inni gracze jak np. Frisco dochodzili 10 lat. Dostarczyliśmy okrągły milion zamówień, zwiększyliśmy o 45% wartość naszego średniego koszyka i zoptymalizowaliśmy wszystkie procesy operacyjne. Jesteśmy aktualnie na ostatniej prostej do rentowności.

Tak więc nie ulega wątpliwości, że w 2021 roku klienci, którzy skorzystali z dowozów liskiem stali się katalizatorem rozwoju w kolejnym roku. Raz, że ci, którzy skorzystali z tej usługi, wracali i robili średnio kolejne zakupy 5-6 razy w miesiącu - dwa, że przekazywali to swoim znajomym czy rodzinie.

Michał Krowiński, współzałożyciel Lisek.App, odpowiedzialny za obszary: komercyjny i operacyjny:

Patrząc na zmianę zachowań konsumenckich, rewolucję technologiczną i przyzwyczajenia młodych pokoleń jestem pewien, że w ciągu najbliższych kilku lat zakupy z błyskawiczną dostawą staną się masową usługą. Nasz plan, który konsekwentnie realizujemy, to być liderem tej kategorii w Polsce.

Nie wiem czy ten trend się utrzyma, jeśli rzeczywiście motorem napędowym dowozów jest młodsze pokolenie, być może zostanie im to w nawyku i ta popularność będzie nadal rosła, a być może wspomniany rozwój technologiczny dostarczy nam nowych rozwiązań w tym zakresie, eliminujących wady obecnego. Może nie w przypadku Lisek.App - nie korzystałem jeszcze, ale u innych dostawców zdarzają się niekompletne zamówienia, nie to co zamawiałem czy dodatkowe koszty, które pojawiają się w procesie zamówień czy co gorsza już po ich złożeniu.

Źródło: Lisek.APP

Stock Image from Depositphotos.