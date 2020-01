Rząd planuje zmniejszyć dopłatę o połowę

Dopłaty do zakupu aut elektrycznych miały ruszyć jeszcze w zeszłym roku, ale z powodu luki w przepisach, która spowodowałaby konieczność zapłaty podatku dochodowego, uruchomienie programu odłożono. Kilka dni temu poprawione przepisy zostały już uchwalone i teraz czekają tylko na podpis prezydenta. Niestety okazuje się, że jak wejdą w życie to program dopłat zostanie uruchomiony ale w zmienionej postaci. Jak donosi portal WysokieNapięcie, powołując się na rozmowę z ministrem Michałem Kurtyką, który będzie odpowiadał za realizację programu dopłat, te zostaną obcięte o połowę, do kwoty 18 750 PLN. Wcześniej była mowa o 37 500 PLN, ale nie więcej niż 30% wartości samochodu, który nie może kosztować więcej jak 125 000 PLN.