Fałszywy album Kanyego Westa podbija listy popularności iTunes

Pomimo ogromnego sukcesu pierwszej Dondy, która może pochwalić się świetnymi statystykami na wszystkich platformach, ogromną sprzedażą oraz pierwszym miejscem na Billboardzie, Kanye postanowił nie wydawać drugiej części albumu na streamingach. Z tego względu nie można sprawdzić najnowszego krążka Ye ani na YouTube, ani na Spotify, Apple Music czy gdziekolwiek indziej.

Jedyną możliwością odsłuchu albumu jest zakup Stem Playera - urządzenia wydanego przez rapera, które w istocie jest zwykłym odtwarzaczem audio. No, może nie takim zwykłym, bo kosztuje 200 dolarów amerykańskich.

Mimo wszystko, Donda 2 zajęła 43. miejsce w liście najpopularniejszych albumów Hip-hop i rap na iTunes. Krążek zawiera 11 piosenek o identycznych tytułach, jednak są trzy drobne różnice. Po pierwsze, brakuje gościnnych zwrotek - a przecież Donda jest bogata w featuringi, i to nie od byle jakich postaci, bowiem na nową płytę Yeezusa dograli się między innymi Travis Scott, Baby Keem, Future czy Playboi Carti. Po drugie, piosenki poza tytułami są całkowicie inne. A po trzecie, autorem nie jest Kanye West, a… Wanye Kest.

Zamiana pierwszych liter imienia i nazwiska okazała się zaskakująco skuteczna, co pokazuje również, jak wielką stratą jest brak Dondy 2 na platformach streamingowych. Pomimo niskich ocen albumu, ten jest stale nabywany przez kolejnych użytkowników. Jeśli planowaliście zakup, to zdecydowanie odradzamy - prawdziwa Donda 2 nie jest dostępna na żadnych streamingach i nic nie wskazuje na to, żeby sytuacja miała ulec zmianie.