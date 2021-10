Domeny i hosting, dzięki którym założysz własny biznes. Teraz są na wyprzedaży!

Piekarnia w internecie? Bułka z masłem!

Po co piekarni strona internetowa? Według właściciela warszawskiej piekarni ArcyPiekarz dobry produkt już nie wystarczy. Klienci spragnieni chrupiących bułeczek i aromatycznych ciast pierwsze kroki kierują do internetu, poszukując najbliższych piekarni w swojej okolicy. Promowanie lokalne pozwoliło piekarni dotrzeć do świadomości nowych klientów i rozszerzyć siatkę kontaktów w całej Warszawie. ArcyPiekarz dostarcza swoje wypieki również do mniejszych miast, co nie byłoby możliwe, gdyby nie promocja oferty w sieci.

Aby skusić klienta, warto wpłynąć na jego zmysły. Chociaż w internecie nie da się poczuć zapachu świeżo wypieczonych bułeczek, to apetyczne zdjęcia również zachęcają do wyprawy po pieczywo. – W naszej branży przede wszystkim kupują oczy. Produkt musi wyglądać ładnie, żeby został kupiony. A jak będzie smakował, to klient do nas wróci – mówi Dariusz Kopeć, właściciel piekarni. Pokazanie asortymentu na estetycznych zdjęciach i wykorzystanie ciepłych, kojarzących się z domową atmosferą barw zachęca klientów i pozwala wykreować mocną pozycję na rynku.

Piekarnia połączyła założenie strony ze zmianą nazwy i logo. Dostosowanie szaty graficznej do nowego wizerunku piekarni pozwoliło stworzyć nową, zapadającą w pamięć kreację. Teraz ArcyPiekarz może się pochwalić dużą popularnością, a warszawiacy bez problemu trafiają do swojej ulubionej piekarni.

Strona uszyta na miarę

Z potencjału własnej strony firmowej korzystają również Ola i Marcin, twórcy sklepu krawieckiego Olabela. Sprzedają unikatowe materiały do szycia i chcą docierać do klientów, którzy docenią ich wyjątkowy produkt. Nie chcieli ograniczać się do polskiego rynku: nazwa ich marki jest łatwa do zapamiętania, a strona jest przetłumaczona na trzy języki. Mimo początkowego ograniczonego budżetu, ich witryna ma zasięgi w kilku krajach Europy.

– Chcieliśmy zacząć szybko i nie chcieliśmy inwestować nie wiadomo jakich pieniędzy – podkreślają właściciele Olabela. – SEO? Spokojnie można to ogarnąć samemu. Przez 2 lata udało nam się wypozycjonować sklep na kilka ciekawych fraz, również w obcych językach. Mamy dużo wejść osób z Niemiec, Holandii i z całego świata.

Śladem Oli i Marcina idą inni przedsiębiorcy, którzy nie dysponują dużym budżetem na start. Najważniejszym krokiem przy tworzeniu strony jest zakup podstawowych usług, które umożliwią utworzenie oferty dla klientów. Reszta może poczekać do momentu, kiedy obecność w sieci zacznie procentować i przynosić konkretne przychody.

Z internetu prosto na szlak

Strona www to prosty sposób na dotarcie do niszowej grupy odbiorców. Potwierdza to przykład outdoorowego sklepu Hunt Fish, w którym kupimy akcesoria dla wędkarzy i myśliwych oraz profesjonalne obuwie i ubrania dla pasjonatów przygód terenowych. Właściciele firmy cenią sobie niski koszt usług, które pozwoliły im zaistnieć ze swoim biznesem w przestrzeni online. – To co jest ważne: pierwszy rok jest bardzo promocyjny, więc kwota utrzymania nie jest wielka. Poziom wejścia jest nieduży, więc nawet jeśli pomysł się nie zrealizuje, to nie będzie to bardzo kłopotliwe – mówi właściciel firmy Hunt Fish.

Hunt Fish stawia na oryginalność i niepowtarzalność oferty oraz samej strony www. – Jeżeli budujemy nowy sklep internetowy, nie kopiujmy naszych partnerów i konkurencji. Starajmy się wybudować sklep według własnego pomysłu. – podpowiada właściciel. Wyróżniająca się na tle konkurencji strona www może być wabikiem dla nowych klientów i stać się fundamentem marki. Nie ma lepszego sposobu na zyskanie grona lojalnych klientów.

Po pandemii stawiamy na internet

Przytoczone historie, zaczerpnięte z podcastu home of business nie pozostawiają wątpliwości: strona internetowa może odmienić losy firmy. Ma to szczególne znaczenie po pandemii, która wpłynęła na wybory zakupowe i zwyczaje Polaków. Trendem jest gwałtowny wzrost sprzedaży online oraz przeniesienie biznesu stacjonarnego do internetu. Zmiana zachowań konsumenckich początkowo wynikała z poczucia zagrożenia i licznych obostrzeń i trwale wpłynęła na sposób robienia zakupów i poszukiwania usług. Firmy, które nie posiadają stron internetowych tracą spore grono potencjalnych nabywców – internet stał się dla wielu głównym źródłem wiedzy o lokalnym rynku usług.

Koszt strony www? Mniej, niż się spodziewasz

Materiał powstał przy współpracy z home.pl