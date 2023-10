Najdokładniejsza prognoza pogody w smartfonie i komputerze. Sprawdź te rozwiązania

Gdzie szukać sprawdzonych informacji o prognozie pogody?

Dla pewnych grup ludzi, miłośników górskich wędrówek, turystów, czy też osób uprawiających sporty ekstremalne, prognoza pogody nie jest jedynie ciekawostką. To kluczowy element przygotowań. To właśnie warunki atmosferyczne decydują o tym, czy dana wyprawa będzie bezpieczna. Właśnie dlatego warto poszukać prognozy pogody nieco dalej niż w domyślnej aplikacji preinstalowanej na pokładzie smartfona. Oto kilka naszych propozycji.

Dokładna pogoda w górach

Góry stanowią wyjątkowe miejsce, które przyciąga zarówno doświadczonych wspinaczy, jak i zwykłych miłośników wędrówek. Aby bezpiecznie cieszyć się szlakami, konieczne jest dokładne monitorowanie prognozy pogody. Oto narzędzia, które często polecają sobie mieszkańcy gór oraz turyści.

mountain-forecast.com

Serwis Mountain Forecast to doskonałe źródło informacji dla miłośników górskich przygód. Strona dostarcza szczegółowe prognozy pogody dla obszarów górskich na całym świecie. Obejmuje informacje o temperaturze, opadach, wietrze i wysokości śniegu. Bez względu na to, czy planujesz wspinaczkę, narciarstwo czy po prostu wycieczkę w góry, Mountain Forecast to strona internetowa, którą warto sprawdzić.

meteoblue.com

Kolejne narzędzie dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, które warto rozważyć, to Meteoblue. Strona oferuje dokładną pogodę na 7 dni do przodu, a także informacje na temat chmur, wiatru i promieniowania UV. Meteoblue dostarcza dane, które pomogą Ci dokładnie zaplanować wizytę w górach.

yr.no

Ostatnia propozycja kierowana do osób, które przebywają w górach to strona obsługiwane przez Norweski Instytut Meteorologiczny. Przez wiele osób jest ona uznawana za jedno z niezawodnych źródeł informacji meteorologicznych. Yr.no dostarcza prognozy pogody z całego świata. Jeśli zależy Ci na tym, by uzyskać dokładne informacje o warunkach atmosferycznych w górach, zdecydowanie warto tu zaglądać.

Sprawdzine aplikacje pogodowe (iOS/Android)

W erze smartfonów dostęp do informacji o pogodzie stał się wyjątkowo łatwy. Dzięki aplikacjom pogodowym na iOS i Android, możemy sprawdzić warunki atmosferyczne w ciągu kilku sekund. Oto kilka narzędzi, które warto przetestować.

Meteo ICM

Meteo ICM to aplikacja, do której trafiają prognozy pogody udostępniane przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski. Niech nie zwiedzie Was mało nowoczesny interfejs. To jedna z tych aplikacji pogodowych, po które najczęściej sięgają osoby, którym zależy na precyzyjnych pomiarach. To znakomite narzędzie dla tych, którzy chcą być na bieżąco z warunkami atmosferycznymi w kraju.

AccuWeather

AccuWeather to jedna z najbardziej popularnych aplikacji pogodowych dostępnych zarówno na iOS, jak i Android. Oferuje dokładną pogodę na całym świecie, a także wiele dodatkowych funkcji, takich jak ostrzeżenia pogodowe i mapy. To narzędzie, które pozwoli Ci być zawsze przygotowanym na zmienne warunki pogodowe. Dodatkowym atutem jest doskonale zaprojektowany interfejs.

Windy

Jeśli chcesz sprawdzić nie tylko temperaturę, ale także wiatr, deszcz, zachmurzenie i inne czynniki atmosferyczne Windy powinno spełnić Twoje oczekiwania. To zaawansowane narzędzie, które dostarcza dokładne informacje o warunkach pogodowych. Windy jest szczególnie przydatne dla żeglarzy, surferów i osób, które potrzebują informacji na temat warunków wiatru.

Polskie serwisy pogodowe

Na koniec kilka popularnych źródeł informacji o pogodzie dostępnych na polskich stronach internetowych.

Meteo IMGW-PIB

Jeśli zależy Ci na oficjalnych i wiarygodnych źródłach informacji meteorologicznych, to strona internetowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego ("Meteo IMGW-PIB") to miejsce, które warto odwiedzić. Dostarcza dokładną pogodę w Polsce i jest uważane za oficjalne źródło informacji meteorologicznych w kraju.

Interia POGODA

Dobrym źródłem informacji o pogodzie jest serwis internetowy "Interia POGODA". Strona oferuje szeroki zakres informacji na temat pogody, w tym prognozy na najbliższe dni, tygodnie i miesiące. Wszystko zaprezentowane w bardzo przystępnej formie, wraz z wykresem godzinowym pokazującym, jak warunki będą zmieniać się w ciągu całego dnia.

GISMETEO

Nasza ostatnia propozycja to serwis GISMETEO. Strona oferuje prognozy pogody dla wielu miast w Polsce, a także dostarcza informacji na temat warunków pogodowych w innych krajach. To doskonałe źródło informacji dla osób planujących podróże, zarówno te krajowe, jak i międzynarodowe.