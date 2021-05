Dlaczego realme C21 to dobry telefon dla dziecka i… rodzica

Wybierając pierwszą słuchawkę dla dziecka, z oczywistych względów kierujemy się innymi kryteriami niż w przypadku, gdybyśmy wybierali telefon dla osoby dorosłej. W przypadku dzieci smartfon ma być przede wszystkim narzędziem do komunikacji z rodzicami. Nie musi więc mieć najszybszego na rynku ekranu, 12 GB pamięci operacyjnej czy ekranu z PPI na poziomie 500. Smartfon musi być natomiast odporny na różne przeciwności losu i niezbyt ostrożne traktowanie, nie może rozładowywać się w połowie dnia i powinien potrafić zrobić zdjęcia na przyzwoitym poziomie. Takie cechy sprawdzą się idealnie w przypadku telefonu dla dziecka, ale także – u dorosłego użytkownika, jeżeli ten potrzebuje np. drugiego, awaryjnego telefonu, bądź też – urządzenia do celów służbowych. I takim smartfonem jest mający niedawno premierę realme C21. Co ma do zaoferowania i dlaczego warto się nim zainteresować?

Wytrzymały smartfon zniesie każde traktowanie

Konstrukcja C21 jest, jak to w tej klasie cenowej, plastikowa. Jednak to też oznacza, że o smartfona nie musimy przesadnie dbać, ponieważ nie ma ryzyka, że stłuczemy bardzo wrażliwe na upadki plecki. Skąd ta pewność, że smartfon wytrzyma wielokrotne wrzucanie do plecaka, upuszczanie czy ubrudzenie? Otóż realme C21 jako jeden z niewielu w swojej klasie cenowej może pochwalić się certyfikatem TÜV Rheinland Smartphone High Reliability Certification. Oznacza to, że urządzenie przeszło 23 rygorystyczne testy, od codziennego użytku do operowania w ekstremalnych temperaturach.