Disney zlikwiduje 100 kanałów TV na całym świecie. Stawia wszystko na Disney+

Zamknięcie 30 kanałów telewizyjnych w 2020 roku było tylko preludium do działań, które gigant podejmie w następnych latach. Telewizja linearna od pewnego czasu skazywana jest na porażkę i choć nie wydaje mi się, by mogła ona całkowicie zniknąć, bo pewne treści są dla niej stworzone, to część materiałów z pewnością trafi na VOD. Kanały tematyczne mają największe szanse przetrwania, choć z pewnością ich ramówki będą się zmieniać, a napór ze strony usług online będzie coraz większy.

Disney zlikwiduje 100 kanałów telewizyjnych w 2021

Disney nie zamyka całkowicie swojego biznesu telewizyjnego, ale na niektórych rynkach podejmuje zdecydowane, a może wręcz radykalne kroki. W Azji Południowo-Wschodniej i Hongkongu pod nóż idą kanały sportowe (m. in. Fox Sports, Fox Sports 2, Fox Sports 3, Star Sports 1 and Star Sports 2), na których do tej pory można było oglądać Formułę 1 czy największe turnieje tenisa (Australian Open, French Open, US Open oraz Wimbledon).