To wydarzenie, którego nie zorganizuje żadna inna firma. D23 Expo to ostateczne doświadczenie dla fanów Disney'a. Tam zapowiadane są filmy i seriale Disney, Pixar, Marvela i Star Wars oraz obecne są liczne atrakcje i spotkania dla uczestników. Jak to wygląda od środka?

Disney obchodzi stulecie i z tej okazji postanowiono zmienić czołówkę do filmów studia. Zobaczycie je już niedługo w nadchodzących produkcjach, o których mówiono też podczas D23 Expo. Dwa naprawdę długie panele poświęcone nowościom filmowym i serialowym, mnóstwo innych paneli, dyskusji i prezentacji oraz hala targowa pełna atrakcji dla fanów i sklepów z gadżetami i pamiątkami. A to wszystko zaraz obok historycznego, bo pierwszego Disneylandu w historii ulokowane w Anaheim, niedaleko Los Angeles, w Kalifornii.

Spędziłem tam kilka dni chłonąc wszystko, co oferuje Disney, a drugim polskim dziennikarzem na miejscu był Bartosz Czartoryski (krytyk filmowy). W dzisiejszym odcinku wracamy pamięcią do wszystkiego, co zobaczyliśmy i próbujemy podsumować tamten czas, jak również przewiedzieć dokąd zmierza Disney. Analizujemy pokazane tytuły, opowiadamy, co działo się na miejscu i podpowiadamy, co warto zobaczyć w Disneylandzie - tym w Paryżu, jak i w tym w Kalifornii. Miłego słuchania!

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: