Disney+ pokazał, że to się opłaca. Niestety…

Pamiętam, że kiedy Disney ogłosił, że wycofuje swoje produkcje z innych platform VOD, pojawiło się wiele głosów sugerujących, że może on przetrzeć szlaki dla innych korporacji, które chciałyby ukroić nieco dla siebie z dużego tortu jakim jest rynek VOD. Posiadanie własnej platformy pozwala bowiem na dowolne sterowanie dystrybucją treści, tak jak zrobił to właśnie Disney wypuszczając na Disney+ film Frozen II na trzy miesiące przed zakładaną premierą. Patrząc na to, że niedługo platform VOD mogą zastąpić kina, posiadanie własnej usługi może stać się dla firm jeszcze bardziej opłacalne. W mojej opinii w tej sytuacji najbardziej poszkodowani będą jednak… użytkownicy. Duże rozdrobnienie rynku, do którego ewidentnie zmierzamy, może spowodować, że niedługo będziemy musieli płacić znacznie więcej, jeżeli zechcemy mieć dostęp do wszystkich platform. Niestety, stoi to dla mnie w sprzeczności z ideą VOD. Warto więc przyglądać się rozwojowi Disney+. Jestem bardzo ciekaw, czy gdy epidemia przeminie, firma będzie w stanie utrzymać swoją bazę subskrypcji, czy też zanotuję spadek liczby użytkowników.

Źródło: Phonearena

* Tych, którzy oferują swoje usługi międzynarodowo. Z zestawienia zostali wykluczeni dostawcy treści wyłącznie na rynek chiński, jak iQiyi i Tencent Video.