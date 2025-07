Disney trafił w dziesiątkę! Tak ogromna kasa daje im pierwsze miejsce

Nie jestem szczególnym fanem aktorskich adaptacji kreskówek, ale trzeba przyznać, że Disney akurat potrafi je robić – no, może poza drobnymi wyjątkami w postaci Śnieżki. Na szczęście blamaż ostatniego filmu z Rachel Zegler udało się zmyć przy pomocy najnowszej ekranizacji Lilo i Sticha. Na fali nostalgii Disney zdołał nawet pobić szalenie popularnego Minecrafta.

Lilo i Stich wracają na szczyt – nostalgiczna marka bije rekordy kinowe

Na początku nowego milenium (a dokładniej w 2002 roku) Disney zaprezentował w kinach pełnometrażowy film Lilo i Stich, który – pomimo umiarkowanego sukcesu – stał się inspiracją do stworzenia serialu telewizyjnego. To właśnie on pozwolił marce rozwinąć skrzydła i dotrzeć do międzynarodowej społeczności.

Po latach sympatyczny kosmita i jego ziemska opiekunka powrócili do kin i z marszu robili bank. Disney może być naprawdę zadowolony z box office, bo aktorskiej adaptacji udało się wygenerować 957,6 mln dolarów, z czego aż 553,9 mln poza USA. Ten wynik pozwolił nieznacznie przebić dotychczasowego króla ostatnich miesięcy, czyli Minecraft Movie, który może pochwalić się sumą 954,9 mln dolarów. Na tych rynkach produkcja osiągnęła najlepsze wyniki:

Meksyk – 66,1 mln USD

Wielka Brytania – 47,1 mln

Francja – 39,8 mln

Brazylia – 36 mln

Niemcy – 30,2 mln

Hiszpania – 25,9 mln

Chiny – 25,2 mln

Włochy – 24,5 mln

Argentyna – 19 mln

Australia – 18,8 mln

Japonia – 16,3 mln

Ameryka Środkowa – 15,8 mln

Aktorska adaptacja zachowuje ducha kultowej animacji sprzed ponad dekady, ale wydarzenia znane widzom przedstawia w nieco dojrzalszej formie. Jest kilka nowych wątków i kontekst społeczny, dostosowany do współczesnych realiów. Widzowie i krytycy zachwalają familijny humor, wzruszające wątki i… brak krytykowanej ostatnio poprawności politycznej. W popularnych polskich kinach nie brakuje seansów Lilo i Sticha, więc śmiało wybierajcie się na seans – nie pożałujecie.

