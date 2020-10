Disney stworzył robota z ludzką mimiką, wyszło przerażająco

Celne spostrzeżenia…

Zespół badawczy Walt Disney Imagineering oraz twórcy robotyki z University of Illinois, Urbana-Champaign i California Institute of Technology wyszli z założenia, że to nie sylwetka czy ruchy całej postaci są tym, co najbardziej odbieramy jako „ludzkie”, ale oczy i mimika twarzy. Podjęli się więc skomplikowanego zadania zbudowania sztucznej głowy, której ruchy jak najdokładniej miałyby oddać to, co na co dzień widzimy u naszych ludzkich rozmówców.

Z racji tego, jak wiele subtelnych ruchów taki robot musi wykonywać, cała konstrukcja jest niezwykle skomplikowana i składa się z dużej ilości niewielkich siłowników. Ponieważ projekt ma nie tylko odtworzyć zaprogramowane ruchy, ale umożliwić robotowi prawdziwą i autonomiczną interakcję z człowiekiem, całość połączono z umieszczonymi na szczątkowym torsie zestawem czujników Mynt Eye D-1000 RGB-D.

Dzięki temu robot nie dość, że poprawnie wchodzi w interakcje z ludźmi, to jednocześnie może reagować na różne czynniki zewnętrzne. Na przykład, zewnętrzny hałas jest w stanie go „rozkojarzyć” i w wyniku czego przeniesie uwagę w miejsce z którego dobiegł. Widać, że dużo czasu poświęcono na odwzorowanie mikroruchów oczu, mrugania, stworzono też symulujcie naturalnych zachowań związanych z procesem oddychania.

… wygląd jak z horroru

Muszę przyznać, że wygląda to imponująco, spora część z pokazanych na zamieszczonym poniżej filmie ruchów jest na prawdę naturalna. Wiele czasu musiano poświęcono na nauczenie algorytmów sterujących robotem różnego rodzaju błyskawicznych reakcji na nagle pojawiające się nowe bodźce. Z pewnością jest to najbardziej „ludzko” zachowujący się robot jakiego dotychczas widziałem, pomimo, że wygląda… dość oryginalnie.

Forma jaką naukowcy nadali robotowi jest trochę przerażająca. Brakuje tylko święcących na czerwono gałek ocznych i mielibyśmy głowę Terminatora właściwie gotową. Naukowcy zapewne nie są w stanie stworzyć powłoki symulującej skórę, która nie popsułaby efektu ich pracy, sposób działania mięśni jest jednak mocno inny od tego, co tutaj pokazano. Wszystkie dotychczasowe próby tego typu, jak choćby słynna Sophia, wyglądały bardzo, bardzo nienaturalnie. Wydaje się więc, że pomimo ciekawych efektów osiągniętych przez ten zespół, droga do stworzenia robota, który mógłby nas co zmylić co do swojego charakteru, jest ciągle bardzo daleka.

Disney Westworld?

Poza Terminatorem, narzucają się też w tym przypadku skojarzenia z wizją parku „Westworld”, ze słynnego serialu HBO. Tym bardziej, że współtwórcą robota jest firma Disney, posiadająca własne parki rozrywki. Nie ulega wątpliwości, że naukowcy stworzą kiedyś humanoidalnego robota, trudnego do odróżnienia od żywego pierwowzoru. Czy wizja z „Westworld” stanie się wtedy rzeczywistością? Jakie jest wasze zdanie? :)

