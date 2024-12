Oto dieta pierwszych ludzi. Zdziwi cię zawartość ich talerzy

Przez tysiące lat dieta człowieka stale zmieniała się w zależności od lokalizacji i technologii. Oznacza to, że dawniej ludzie jedli rzeczy, które niekoniecznie dzisiaj byłyby podstawą naszej kuchni.

Archeolodzy badający neolityczne osadnictwo na duńskiej wyspie Fionia dokonali przełomowego odkrycia, które rzuca nowe światło na dietę pierwszych rolników w Skandynawii sprzed 5,5 tysiąca lat. W osadzie należącej do kultury ceramiki lejkowatej (Funnel Beaker Culture) znaleziono zarówno żarna, jak i tysiące zwęglonych ziaren pierwotnych zbóż, takich jak jęczmień nagi, pszenica samopsza oraz pszenica durum. Zaskakujące jednak jest to, że żarna nie służyły do mielenia tych zbóż na mąkę.

Reklama

Co jedli ludzie ponad 5 tysięcy lat temu?

Międzynarodowy zespół badaczy z Danii, Niemiec i Hiszpanii przeprowadził szczegółowe analizy mikroskopowe, badając pozostałości roślinne (fitolity) oraz ziarna skrobi znajdujące się w zagłębieniach żaren. Wyniki pokazały, że brak jest śladów wskazujących na mielenie zbóż. Co więcej, wykryte ziarna skrobi pochodziły z roślin dziko rosnących, a nie z uprawnych zbóż, co całkowicie zmienia dotychczasowe interpretacje dotyczące użycia żaren przez pierwszych rolników.

Grinding stone - Frydenlund

by Niels H. Andersen

on Sketchfab

Badacze sugerują, że mieszkańcy osady na Fionii zamiast chleba przygotowywali kaszę lub polewki na bazie gotowanych ziaren. Takie dania były zapewne wzbogacane jagodami, orzechami, korzeniami czy mięsem, co odpowiadało ich codziennym potrzebom żywieniowym.

Znalezisko 14 żaren z osady Frydenlund na Fionii nie wykazuje typowych śladów zużycia charakterystycznych dla mielenia ziarna. Żarna te były raczej używane do tłuczenia składników w sposób przypominający pracę w moździerzu, przy pomocy specjalnych tłuczków.

Jak wyjaśnia archeobotanik dr Welmoed Out z Muzeum Moesgaard, technologia typowych żaren żłobionych, które umożliwiały bardziej zaawansowane mielenie, pojawiła się dopiero 500 lat później.

Kultura ceramiki lejkowatej, rozwijająca się w latach 4000–2800 p.n.e., była pierwszą społecznością rolniczą w Skandynawii. Odkrycie na Fionii, które jest jednym z największych znalezisk żaren i ziaren w regionie, wspiera hipotezę, że pierwsi rolnicy na Północy Europy unikali wypieku chleba na rzecz prostszych potraw, takich jak kasze.