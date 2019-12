Zabawa w „głuchy telefon”

Do „głuchego telefonuu” można przyrównać to, co stało się z informacją w trzeciej grupie. Badacze wykazali, że gdy uczestników badania skonfrontowano z danymi, które stoją w konflikcie z ich poglądami, ci przestają być dobrzy z matematyki i podają błędne informacje. W trzeciej grupie, liczba imigrantów z Meksyku w USA została przeszacowana o ponad 4 miliony osób. To jeden z bardziej jaskrawych przykładów tworzenia się komunikatów fałszywych – wyobraźcie sobie, jak może wyglądać to w rzeczywistości.

Wnioski z badania? Konsumenci gorzej pamiętają te fakty, które nie odpowiadają ich światopoglądowi. Nawet, gdy zostaną skonfrontowani z faktami, przyjmują je, ale szybko o nich zapominają. Można więc przyjąć, że to my – ludzie, posiadający własne poglądy mamy wpływ na to, jak rozwija się dezinformacja i niestety, ale nie możemy z tym nic zrobić.

Ma to też poważne implikacje w kampaniach nastawionych na dezinformację: są one tym skuteczniejsze, iż trafiają w nasze typowe zachowania. Ludzie zwyczajnie są podatni nie tylko na przyjmowanie fałszywych komunikatów, ale i dystrybuowanie ich dalej. Media natomiast, szczególnie te, w których żeruje się na przynależności odbiorców do konkretnych grup ideowych mają ułatwione zadanie – ich konsumenci są bezrefleksyjni w ocenie faktów i będą w stanie przyjąć za pewnik wszystko, co pasuje do ich sposobu myślenia. Ale o tym wiedzieliśmy już dużo, dużo wcześniej.