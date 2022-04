DeLorean wraca, kultowa marka szykuje samochód elektryczny

To nie pierwszy raz gdy słyszymy o powrocie kultowego DeLoreana na rynek i niestety jak do tej pory za bardzo się to nie udało. Tym razem ma być jednak inaczej, a prezentacja nowego modelu planowana jest w połowie sierpnia.

DeLorean wróci jako koncept

Jeśli nie znacie historii DeLoreana to zachęcam do lektury artykułu, jaki w zeszłym roku opublikował Krzysiek Kurdyła. Okazuje się, że była ona równie ciekawa jak filmy, które na zawsze nadały temu modelowi status kultowego. Sportowy samochód marki DeLorean Motor Company (DMC) o nazwie DMC-12 to z pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów na świecie, mimo, że powstało tylko niespełna 9000 sztuk. Prób wskrzeszenia upadłej marki było już kilka, ale do tej pory niewiele z nich wyszło. Tym razem ma być jednak inaczej bo obecni właściciele firmy szykują koncept, który powstaje przy współpracy z włoskiem studiem Italdesign, tym samym, które odpowiadało za oryginalny projekt niemal 50 lat temu.

Prezentacja zaplanowana jest na 18 sierpnia 2022 roku, więc mamy jeszcze kilka miesięcy zanim zobaczymy ten pojazd w pełnej krasie. Wygląda jednak na to, że kampania marketingowa zaczyna się już teraz i będziemy dostawali kolejne szczegóły sukcesywnie w najbliższych tygodniach. Na pierwszy ogień opublikowano poniższe zdjęcie, które prezentuje lewą, tylną część nadwozia. Nie zdradza on zbyt wiele, ale widać, że DeLorean będzie nowoczesnym autem, z światłami typu LED, dwukolorowym nadwoziem i sportowym zacięciem. Wiele wskazuje też na to, że otrzymamy tutaj znak rozpoznawczy tego modelu, czyli podnoszone do góry drzwi. To jednak wszystko czego możemy się domyślać.

Wiemy też, że DeLorean będzie samochodem elektrycznym. Nie wiadomo co prawda na jakiej platformie miałby powstać i czy realna jest masowa produkcja, ale na czele firmy stoi obecnie Joost de Vries, który ma już całkiem bogatą historię wśród producentów aut elektrycznych. Niestety jego poprzedni projekt nie wypalił (Karma, która została wykupiona przez Fisker Automotive) ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. DeLorean z pewnością wywoła sporo szumu i nawet jeśli nie stanie się autem produkcyjnym, to warto będzie zobaczyć jego nowe wcielenie.